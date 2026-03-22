Підтримка людей з інвалідністю: який податок не платять І й ІІ групи у 2026

Гроші лежать біля документів. Фото: Новини.LIVE

В Україні всі громадяни, які мають у власності землю, паї або користуються земельними ділянками, зобов’язані сплачувати земельний податок. Це прямо передбачено законодавством. Однак деякі люди з інвалідністю мають пільги, а тому звільняються від цих зборів.

Про те, чи повинні платити земельний податок люди з інвалідності у 2026 році, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт Безоплатної правничої допомоги.

Хто в Україні звільняється від земельного податку

Одразу варто уточнити, що не всі люди з інвалідністю мають право на звільнення від земельного податку. Пільга передбачена лише для осіб з інвалідністю І та ІІ груп. Натомість люди з інвалідністю ІІІ групи до переліку пільговиків не входять і повинні сплачувати податок на загальних підставах.

Загалом, платниками земельного податку є всі власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) і землекористувачі. Але статтею 281 Податкового кодексу України передбачено категорії громадян, які звільняються від цього обов’язку. До них належать:

пенсіонери за віком;

люди з інвалідністю І та ІІ груп;

громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ветерани війни та інші особи, на яких поширюється законодавство про їх соціальний захист.

Крім того, податок не потрібно сплачувати за земельні ділянки або паї, які передані в оренду — але лише на період дії договору оренди.

На які земельні ділянки поширюються пільги в Україні

Втім, навіть для тих, хто має право на пільги, діють певні обмеження. Звільнення від податку поширюється лише на одну земельну ділянку за кожним видом її цільового призначення і тільки в межах встановлених норм. Зокрема:

до 0,12 га — для садівництва;

до 0,10 га — для дачного будівництва;

до 0,01 га — для будівництва індивідуального гаража;

до 2 гектарів — для ведення особистого селянського господарства;

для будівництва та обслуговування житлового будинку: до 0,25 га в селах, до 0,15 га в селищах і до 0,10 га в містах.

Якщо людина, яка має право на пільгу, володіє кількома ділянками одного виду (наприклад, кількома ділянками під садівництво), вона повинна самостійно обрати, на яку саме ділянку буде застосовуватися пільга. Для цього потрібно до 1 травня поточного року подати заяву у довільній формі до податкової.

Часті запитання

Як оподатковуються подарунки в Україні?

Подарунок — це гроші, речі чи послуги, які людина отримує безплатно або дешевше, ніж вони реально коштують. Податок при цьому залежить від вартості: якщо подарунок не більший за 25% мінімальної зарплати — збори платити не треба.

Чим відрізняють групи інвалідності в Україні?

Група інвалідність в Україні залежить від того, наскільки сильно людина втратила здоров’я і може себе обслуговувати та працювати. I група — людина повністю залежить від інших, II — є серйозні обмеження і потрібна допомога, III — обмеження помірні, а тому людина може працювати в легших умовах.