Пенсії по інвалідності після індексації: як змінились суми в Україні

У 2026 році в Україні перерахували пенсії для людей з інвалідністю. Виплати стали більшими, але їхній розмір залежить від групи інвалідності, категорії та статусу людини. Індексацію провели з 1 березня згідно з постановою уряду №236.

Про те, як змінились виплати людей з інвалідністю після індексації в березні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Реклама

На скільки в Україні підвищили пенсії по інвалідності

Пенсії підвищили через збільшення середньої зарплати, яку беруть для розрахунку — застосували коефіцієнт 1,121. При цьому кожному пенсіонеру доплату визначили індивідуально: мінімум +100 грн, максимум — до 2 595 грн. Нікуди звертатися не потрібно — усе перерахували автоматично.

Тепер для людей з інвалідністю І групи, які отримують пенсію за загальнообов’язковим страхуванням, мінімальна виплата складає 3 725 грн — незалежно від віку чи стажу.

Які мінімальні пенсії отримують люди з інвалідністю в Україні

Що стосується військових, то для них діють окремі суми. Наприклад, рекрутів, солдатів і матросів строкової служби:

І група — понад 8,1 тис. грн;

ІІ група — приблизно 7,4 тис. грн;

ІІІ група — більше ніж 7,1 тис. грн.

В інших військових з інвалідністю трохи менші виплати:

І група — понад 7,4 тис. грн;

ІІ група — близько 7,1 тис. грн;

ІІІ група — майже 6,8 тис. грн.

Найбільші пенсії отримують люди з інвалідністю через війну. З березня це:

І група — 18 885 грн;

ІІ група — 15 494 грн;

ІІІ група — 10 625 грн.

Учасники бойових дій і постраждалі під час Революції Гідності мають щонайменше 6 197 грн на місяць. У цю суму вже входять усі доплати та надбавки.

Як змінились пенсії по інвалідності у чорнобильців в Україні

Для людей, які постраждали через аварію на ЧАЕС, пенсії вищі. Зараз це приблизно:

І група — більше 11 тис. грн;

ІІ група — понад 8,8 тис. грн;

ІІІ група — близько 6,8 тис. грн.

Окремо врахували ліквідаторів та їхні родини — їм перерахували суми з урахуванням заробітку під час ліквідації наслідків аварії.

