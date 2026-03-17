За який транспорт платитимуть пенсіонери в Україні у квітні

Чоловік сідає в транспорт.

Більшість пенсіонерів в Україні знають, що після 60 років можна безплатно їздити в громадському транспорті. Зазвичай достатньо просто показати водієві пенсійне посвідчення. Але це працює не всюди. Є види транспорту, де навіть людям поважного віку доводиться платити.

Про те, в яких видах транспорту пенсіонери не зможуть їздити безплатно у квітні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову уряду "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

В яких видах транспорту пенсіонери в Україні можуть їздити безплатно

Згідно з чинним законодавством, люди на пенсії за віком мають право безплатно користуватися міським транспортом, якщо показують пенсійне посвідчення. Це стосується:

трамваїв;

автобусів;

тролейбусів;

приміських поїздів (звичайних електричок).

"Ввести безплатний проїзд для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах", — зазначається в тексті постанови.

У деяких містах усе трохи інакше. Там працює електронна система обліку поїздок. Тобто посвідчення мати потрібно, але ще треба оформити спеціальну транспортну картку. Проїзд залишається безплатним, просто його потрібно "зафіксувати" через валідатор.

Наприклад, у різних містах є свої картки: місцеві електронні проїзні. Їх прикладають до валідатора — і система рахує поїздку. Часто є ліміт — приблизно до 60 поїздок на місяць безплатно, а далі вже доведеться платити.

Посвідчення пенсіонера обов’язково потрібно мати при собі. Якщо його не показати, можуть змусити оплатити проїзд або навіть виписати штраф. Підійде як звичайний документ, так і електронний варіант у телефоні.

В яких видах транспорту пенсіонери в Україні не мають пільг

Хоча в більшості міського транспорту платити не потрібно, є винятки. Наприклад, метро — там пільги зазвичай не діють. У великих містах пенсіонери платять, якщо не мають спеціальної місцевої картки. Якщо така картка є — тоді можна їздити безплатно, але без неї доведеться купувати квиток.

На міжміські автобуси та поїзди пільги теж не поширюються — там усі платять повну вартість, якщо немає інших підстав для знижок.

З маршрутками ситуація різна. Оскільки це приватний транспорт, правила встановлюють на місцях. Десь пільг немає взагалі, десь — є обмеження, наприклад, безплатно можуть їхати лише кілька пенсіонерів одночасно.

Часті питання

Чи можуть відмовити в пільговому проїзді?

Відмова безплатно перевозити пільговика в транспорті, в якому таке право передбачено, вважається порушенням закону. Навіть, якщо водій наполягає, що "всі пільгові місця вже зайняті", обмежувати права людини не можна. За це передбачені штрафи.

Як пенсіонеру отримати доплату на догляд?

Такий вид доплат надається одиноким громадянам, яким виповнилось 80 років та які потребують сторонньої допомоги за медичними показаннями. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з заявою, паспортом та висновком лікарсько-консультативної комісії про необхідність догляду.