Безплатний проїзд в Україні: перелік пільговиків у квітні

У квітні 2026 року право на безплатний проїзд у громадському транспорті держава гарантує для багатьох українців. Йдеться не лише про пенсіонерів — пільги також мають військові, люди з інвалідністю, родини загиблих захисників та інші категорії громадян.

Хто в Україні зможе безплатно користуватись транспортом у квітні

Згідно з законом "Про автомобільний транспорт" перевізники зобов’язані перевозити пільгові категорії громадян без оплати на автобусних маршрутах загального користування. У квітні 2026 року безплатно їздити зможуть:

діти з інвалідністю;

пенсіонери за віком;

учасники бойових дій;

діти з багатодітних сімей;

люди з інвалідністю I та II груп;

військовослужбовці строкової служби;

люди з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;

батьки військових, які загинули або зникли безвісти;

діти до 6 років (якщо вони не займають окреме місце);

ветерани військової служби та інших силових структур;

реабілітовані люди, що отримали інвалідність через політичні репресії;

працівники поліції та СБУ під час виконання службових обов’язків;

одна людина, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю;

люди, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (I категорія) та ліквідатори (II категорія).

Що загрожує водіям в Україні за безпідставну відмову в пільговому проїзді

У 2026 році кількість безплатних поїздок і порядок компенсації перевізникам визначає місцева влада. Тому в різних містах можуть діяти свої правила або додаткові умови. Якщо перевізник без законних підстав відмовляє у пільговому проїзді, йому можуть загрожувати штрафи.

Що потрібно для безплатного проїзду в транспорті в Україні

Щоб скористатися пільгою, пасажир має показати документ, який підтверджує право на неї — відповідне посвідчення або довідку. У деяких містах також використовують електронні квитки чи муніципальні транспортні картки.

Такі правила діють для всіх видів громадського транспорту — автобусів, трамваїв, тролейбусів і метро. Тож перед поїздкою краще перевірити, чи є з собою потрібні документи.

