Безплатний проїзд в Україні: перелік пільговиків у квітні

Безплатний проїзд в Україні: перелік пільговиків у квітні

Дата публікації: 16 березня 2026 10:20
Люди на зупинці громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

У квітні 2026 року право на безплатний проїзд у громадському транспорті держава гарантує для багатьох українців. Йдеться не лише про пенсіонерів — пільги також мають військові, люди з інвалідністю, родини загиблих захисників та інші категорії громадян.

Про те, хто зможе безплатно користуватись громадським транспортом у квітні 2026 року, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт "Безоплатної правничої допомоги".

Згідно з законом "Про автомобільний транспорт" перевізники зобов’язані перевозити пільгові категорії громадян без оплати на автобусних маршрутах загального користування. У квітні 2026 року безплатно їздити зможуть:

  • діти з інвалідністю;
  • пенсіонери за віком;
  • учасники бойових дій;
  • діти з багатодітних сімей;
  • люди з інвалідністю I та II груп;
  • військовослужбовці строкової служби;
  • люди з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;
  • батьки військових, які загинули або зникли безвісти;
  • діти до 6 років (якщо вони не займають окреме місце);
  • ветерани військової служби та інших силових структур;
  • реабілітовані люди, що отримали інвалідність через політичні репресії;
  • працівники поліції та СБУ під час виконання службових обов’язків;
  • одна людина, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю;
  • люди, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (I категорія) та ліквідатори (II категорія).

Що загрожує водіям в Україні за безпідставну відмову в пільговому проїзді

У 2026 році кількість безплатних поїздок і порядок компенсації перевізникам визначає місцева влада. Тому в різних містах можуть діяти свої правила або додаткові умови. Якщо перевізник без законних підстав відмовляє у пільговому проїзді, йому можуть загрожувати штрафи.

Що потрібно для безплатного проїзду в транспорті в Україні

Щоб скористатися пільгою, пасажир має показати документ, який підтверджує право на неї — відповідне посвідчення або довідку. У деяких містах також використовують електронні квитки чи муніципальні транспортні картки.

Такі правила діють для всіх видів громадського транспорту — автобусів, трамваїв, тролейбусів і метро. Тож перед поїздкою краще перевірити, чи є з собою потрібні документи.

Раніше ми писали, що в Україні частину паперових грошей вже вивели з обігу. Ними більше не можна розрахуватись — ні в магазинах, ні за проїзд в транспорті.

Також ми розповідали, що люди, які офіційно вийшли на пенсію, мають кілька державних пільг. Навесні 2026 року одна з головних переваг — це безплатний проїзд у громадському транспорті. Але вона діє не завжди, тому інколи пенсіонерам все ж доводиться платити за поїздку. 

транспорт пільги проїзд соціальний захист громадський транспорт
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
