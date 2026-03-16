Безплатний проїзд в Україні: перелік пільговиків у квітні
У квітні 2026 року право на безплатний проїзд у громадському транспорті держава гарантує для багатьох українців. Йдеться не лише про пенсіонерів — пільги також мають військові, люди з інвалідністю, родини загиблих захисників та інші категорії громадян.
Про те, хто зможе безплатно користуватись громадським транспортом у квітні 2026 року, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт "Безоплатної правничої допомоги".
Хто в Україні зможе безплатно користуватись транспортом у квітні
Згідно з законом "Про автомобільний транспорт" перевізники зобов’язані перевозити пільгові категорії громадян без оплати на автобусних маршрутах загального користування. У квітні 2026 року безплатно їздити зможуть:
- діти з інвалідністю;
- пенсіонери за віком;
- учасники бойових дій;
- діти з багатодітних сімей;
- люди з інвалідністю I та II груп;
- військовослужбовці строкової служби;
- люди з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;
- батьки військових, які загинули або зникли безвісти;
- діти до 6 років (якщо вони не займають окреме місце);
- ветерани військової служби та інших силових структур;
- реабілітовані люди, що отримали інвалідність через політичні репресії;
- працівники поліції та СБУ під час виконання службових обов’язків;
- одна людина, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю;
- люди, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (I категорія) та ліквідатори (II категорія).
Що загрожує водіям в Україні за безпідставну відмову в пільговому проїзді
У 2026 році кількість безплатних поїздок і порядок компенсації перевізникам визначає місцева влада. Тому в різних містах можуть діяти свої правила або додаткові умови. Якщо перевізник без законних підстав відмовляє у пільговому проїзді, йому можуть загрожувати штрафи.
Що потрібно для безплатного проїзду в транспорті в Україні
Щоб скористатися пільгою, пасажир має показати документ, який підтверджує право на неї — відповідне посвідчення або довідку. У деяких містах також використовують електронні квитки чи муніципальні транспортні картки.
Такі правила діють для всіх видів громадського транспорту — автобусів, трамваїв, тролейбусів і метро. Тож перед поїздкою краще перевірити, чи є з собою потрібні документи.
