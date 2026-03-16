Бесплатный проезд в Украине: перечень льготников в апреле

В апреле 2026 года право на бесплатный проезд в общественном транспорте государство гарантирует для многих украинцев. Речь идет не только о пенсионерах — льготы также имеют военные, люди с инвалидностью, семьи погибших защитников и другие категории граждан.

О том, кто сможет бесплатно пользоваться общественным транспортом в апреле 2026 года, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Безоплатной правовой помощи".

Кто в Украине сможет бесплатно пользоваться транспортом в апреле

Согласно закону "Об автомобильном транспорте" перевозчики обязаны перевозить льготные категории граждан без оплаты на автобусных маршрутах общего пользования. В апреле 2026 года бесплатно ездить смогут:

дети с инвалидностью;

пенсионеры по возрасту;

участники боевых действий;

дети из многодетных семей;

люди с инвалидностью I и II групп;

военнослужащие срочной службы;

люди с инвалидностью, полученной вследствие войны;

родители военных, которые погибли или пропали без вести;

дети до 6 лет (если они не занимают отдельное место);

ветераны военной службы и других силовых структур;

реабилитированные люди, получившие инвалидность из-за политических репрессий;

работники полиции и СБУ при исполнении служебных обязанностей;

один человек, сопровождающий лицо с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью;

люди, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС (I категория) и ликвидаторы (II категория).

Что грозит водителям в Украине за безосновательный отказ в льготном проезде

В 2026 году количество бесплатных поездок и порядок компенсации перевозчикам определяет местная власть. Поэтому в разных городах могут действовать свои правила или дополнительные условия. Если перевозчик без законных оснований отказывает в льготном проезде, ему могут грозить штрафы.

Что нужно для бесплатного проезда в транспорте в Украине

Чтобы воспользоваться льготой, пассажир должен показать документ, подтверждающий право на нее — соответствующее удостоверение или справку. В некоторых городах также используют электронные билеты или муниципальные транспортные карты.

Такие правила действуют для всех видов общественного транспорта — автобусов, трамваев, троллейбусов и метро. Поэтому перед поездкой лучше проверить, есть ли с собой нужные документы.

