Бесплатный проезд в Украине: перечень льготников в апреле

Бесплатный проезд в Украине: перечень льготников в апреле

Дата публикации 16 марта 2026 10:20
Люди на остановке общественного транспорта. Фото: Новости.LIVE

В апреле 2026 года право на бесплатный проезд в общественном транспорте государство гарантирует для многих украинцев. Речь идет не только о пенсионерах — льготы также имеют военные, люди с инвалидностью, семьи погибших защитников и другие категории граждан.

О том, кто сможет бесплатно пользоваться общественным транспортом в апреле 2026 года, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Безоплатной правовой помощи".

Согласно закону "Об автомобильном транспорте" перевозчики обязаны перевозить льготные категории граждан без оплаты на автобусных маршрутах общего пользования. В апреле 2026 года бесплатно ездить смогут:

  • дети с инвалидностью;
  • пенсионеры по возрасту;
  • участники боевых действий;
  • дети из многодетных семей;
  • люди с инвалидностью I и II групп;
  • военнослужащие срочной службы;
  • люди с инвалидностью, полученной вследствие войны;
  • родители военных, которые погибли или пропали без вести;
  • дети до 6 лет (если они не занимают отдельное место);
  • ветераны военной службы и других силовых структур;
  • реабилитированные люди, получившие инвалидность из-за политических репрессий;
  • работники полиции и СБУ при исполнении служебных обязанностей;
  • один человек, сопровождающий лицо с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью;
  • люди, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС (I категория) и ликвидаторы (II категория).

Что грозит водителям в Украине за безосновательный отказ в льготном проезде

В 2026 году количество бесплатных поездок и порядок компенсации перевозчикам определяет местная власть. Поэтому в разных городах могут действовать свои правила или дополнительные условия. Если перевозчик без законных оснований отказывает в льготном проезде, ему могут грозить штрафы.

Что нужно для бесплатного проезда в транспорте в Украине

Чтобы воспользоваться льготой, пассажир должен показать документ, подтверждающий право на нее — соответствующее удостоверение или справку. В некоторых городах также используют электронные билеты или муниципальные транспортные карты.

Такие правила действуют для всех видов общественного транспорта — автобусов, трамваев, троллейбусов и метро. Поэтому перед поездкой лучше проверить, есть ли с собой нужные документы.

Ранее мы писали, что в Украине часть бумажных денег уже вывели из обращения. Ими больше нельзя рассчитаться — ни в магазинах, ни за проезд в транспорте.

Также мы рассказывали, что люди, которые официально вышли на пенсию, имеют несколько государственных льгот. Весной 2026 года одно из главных преимуществ — это бесплатный проезд в общественном транспорте. Но она действует не всегда, поэтому иногда пенсионерам все же приходится платить за поездку.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
