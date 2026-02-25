Видео
Двойная оплата за проезд — за что берут дополнительные деньги в 2026 году

Двойная оплата за проезд — за что берут дополнительные деньги в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 12:12
За проезд в транспорте возьмут вдвое больше денег — за что нужно доплачивать в 2026 году
Человек оплачивает проезд. Фото: УНИАН

В городском общественном транспорте (автобусах, троллейбусах и трамваях) — действуют четкие правила для пассажиров. Они регулируют правила поведения, оплату проезда и перевозки вещей. Такие нормы введены, чтобы сделать поездки безопасными и удобными для всех.

О том, почему некоторым пассажирам придется заплатить вдвое больше за проезд в общественном транспорте в марте 2026 года, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

В каких случаях пассажир платит за проезд вдвое больше

Для большинства пассажиров проезд в общественном транспорте платный, например, в Киеве стоимость одного билета составляет 8 грн. Однако существуют случаи, когда украинцам приходится платить больше. Это касается ситуаций, когда багаж человека превышает допустимые габариты.

В 2026 году правила перевозки багажа в общественном транспорте следующие:

  1. Если вес до 30 кг — это ручная кладь, ее можно перевозить бесплатно.
  2. Если багаж весит от 30 до 40 кг, нужно купить дополнительный билет.
  3. Если вещи весят более 40 кг, имеют размеры больше 100×50×30 см или длиннее 190 см, их могут не разрешить перевозить. В таком случае водитель или контролер может отказать в посадке или попросить выйти на ближайшей остановке.

Контролер имеет право проверять вес и габариты вещей — для этого используют специальные приборы.

Что можно перевозить в транспорте бесплатно в 2026 году

Пассажирам разрешается бесплатно брать с собой в салон:

  • санки;
  • велосипед;
  • детскую коляску;
  • небольшой садовый инвентарь; 
  • клетку с небольшим животным.

Домашних животных, в частности котов и собак, перевозить можно. Но для собак обязательны:

  • намордник;
  • короткий поводок.

Также контролер может проверить ветеринарные документы. Если их нет, пассажира могут попросить покинуть транспорт.

Ранее мы писали, что в 2026 году Укрзализныця предоставляет льготы на проезд отдельным категориям пассажиров. Некоторые скидки действуют круглый год, а другие — сезонные: с 1 октября до 15 мая.

Также мы рассказывали, что жители страны ежедневно пользуются общественным транспортом — автобусами, трамваями, троллейбусами и маршрутками. Поэтому важно понимать свои права и обязанности как пассажира.

транспорт деньги пасажири проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
