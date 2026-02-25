За проезд в транспорте возьмут вдвое больше денег — за что нужно доплачивать в 2026 году

Человек оплачивает проезд. Фото: УНИАН

В городском общественном транспорте (автобусах, троллейбусах и трамваях) — действуют четкие правила для пассажиров. Они регулируют правила поведения, оплату проезда и перевозки вещей. Такие нормы введены, чтобы сделать поездки безопасными и удобными для всех.

О том, почему некоторым пассажирам придется заплатить вдвое больше за проезд в общественном транспорте в марте 2026 года, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

В каких случаях пассажир платит за проезд вдвое больше

Для большинства пассажиров проезд в общественном транспорте платный, например, в Киеве стоимость одного билета составляет 8 грн. Однако существуют случаи, когда украинцам приходится платить больше. Это касается ситуаций, когда багаж человека превышает допустимые габариты.

В 2026 году правила перевозки багажа в общественном транспорте следующие:

Если вес до 30 кг — это ручная кладь, ее можно перевозить бесплатно. Если багаж весит от 30 до 40 кг, нужно купить дополнительный билет. Если вещи весят более 40 кг, имеют размеры больше 100×50×30 см или длиннее 190 см, их могут не разрешить перевозить. В таком случае водитель или контролер может отказать в посадке или попросить выйти на ближайшей остановке.

Контролер имеет право проверять вес и габариты вещей — для этого используют специальные приборы.

Что можно перевозить в транспорте бесплатно в 2026 году

Пассажирам разрешается бесплатно брать с собой в салон:

санки;

велосипед;

детскую коляску;

небольшой садовый инвентарь;

клетку с небольшим животным.

Домашних животных, в частности котов и собак, перевозить можно. Но для собак обязательны:

намордник;

короткий поводок.

Также контролер может проверить ветеринарные документы. Если их нет, пассажира могут попросить покинуть транспорт.

Ранее мы писали, что в 2026 году Укрзализныця предоставляет льготы на проезд отдельным категориям пассажиров. Некоторые скидки действуют круглый год, а другие — сезонные: с 1 октября до 15 мая.

Также мы рассказывали, что жители страны ежедневно пользуются общественным транспортом — автобусами, трамваями, троллейбусами и маршрутками. Поэтому важно понимать свои права и обязанности как пассажира.