Запреты для пассажиров общественного трансапорта — кому могут отказать в проезде в 2026 году

Женщина выходит из маршрутки. Фото: УНИАН

В повседневной жизни украинцы постоянно пользуются автобусами, трамваями, троллейбусами и маршрутками. Поэтому важно знать, какие права и обязанности имеют пассажиры общественного транспорта в 2026 году.

О том, какие права имеют пассажиры в транспорте и почему человеку могут отказать в проезде в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Какие права имеют пассажиры

Согласно закону Украины "О защите прав потребителей", пассажиры имеют право на качественные и безопасные услуги, надлежащий уровень обслуживания, а также на полную и достоверную информацию на украинском языке в соответствии с законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также граждане могут рассчитывать на государственную защиту своих прав, возмещение материального и морального ущерба, возможность обратиться в суд в случае нарушений. Кроме того, правила перевозок, утвержденные Кабинет Министров Украины, предусматривают, что пассажиры могут:

брать с собой ребенка до 6 лет без отдельного места;

требовать от перевозчика выполнения условий договора и получать необходимую информацию;

бесплатно провозить одну единицу багажа, если его размеры не превышают 100 х 50 х 30 сантиметров, весом до 20 килограммов.

Контроль за соблюдением этих правил осуществляют Государственная служба Украины по безопасности на транспорте, Национальная полиция Украины и Госпродпотребслужба.

Что запрещено делать пассажирам в транспорте в 2026 году

Вместе с правами существуют и ограничения. Пассажирам запрещено отвлекать водителя во время движения или находиться в его кабине. Отдельно обращают внимание на использование гаджетов: громкое прослушивание музыки или просмотр видео без наушников создает дискомфорт для других пассажиров.

Водитель имеет право не допустить к поездке людей в состоянии алкогольного опьянения или тех, кто курит в салоне. Запрещено перевозить опасные вещества: взрывчатые, токсичные, легковоспламеняющиеся или имеющие резкий запах.

Кроме этого, строго запрещено без надобности пользоваться аварийным оборудованием, в частности системами экстренного торможения или открывания дверей.

