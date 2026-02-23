Заборони для пасажирів громадського трансапорту — кому можуть відмовити в проїзді у 2026 році

Жінка виходить з маршрутки. Фото: УНІАН

У повсякденному житті українці постійно користуються автобусами, трамваями, тролейбусами та маршрутками. Тож важливо знати, які права та обов'язки мають пасажири громадського транспорту у 2026 році.

Про те, які права мають пасажири в транспорті та чому людині можуть відмовити в проїзді у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Які права мають пасажири

Згідно із законом України "Про захист прав споживачів", пасажири мають право на якісні та безпечні послуги, належний рівень обслуговування, а також на повну й достовірну інформацію українською мовою відповідно до закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також громадяни можуть розраховувати на державний захист своїх прав, відшкодування матеріальних і моральних збитків, можливість звернутися до суду у разі порушень. Крім того, правила перевезень, затверджені Кабінет Міністрів України, передбачають, що пасажири можуть:

брати із собою дитину до 6 років без окремого місця;

вимагати від перевізника виконання умов договору та отримувати необхідну інформацію;

безплатно провозити одну одиницю багажу, якщо його розміри не перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів, вагою до 20 кілограмів.

Контроль за дотриманням цих правил здійснюють Державна служба України з безпеки на транспорті, Національна поліція України та Держпродспоживслужба.

Що заборонено робити пасажирам в транспорті у 2026 році

Разом із правами існують і обмеження. Пасажирам заборонено відволікати водія під час руху або перебувати в його кабіні. Окремо звертають увагу на використання гаджетів: гучне прослуховування музики чи перегляд відео без навушників створює дискомфорт для інших пасажирів.

Водій має право не допустити до поїздки людей у стані алкогольного сп’яніння або тих, хто палить в салоні. Заборонено перевозити небезпечні речовини: вибухові, токсичні, легкозаймисті або такі, що мають різкий запах.

Крім цього, суворо заборонено без потреби користуватися аварійним обладнанням, зокрема системами екстреного гальмування чи відкривання дверей.

