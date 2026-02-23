Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Правила для пасажирів — кого можуть не пустити в транспорт у 2026 році

Правила для пасажирів — кого можуть не пустити в транспорт у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 12:10
Заборони для пасажирів громадського трансапорту — кому можуть відмовити в проїзді у 2026 році
Жінка виходить з маршрутки. Фото: УНІАН

У повсякденному житті українці постійно користуються автобусами, трамваями, тролейбусами та маршрутками. Тож важливо знати, які права та обов'язки мають пасажири громадського транспорту у 2026 році. 

Про те, які права мають пасажири в транспорті та чому людині можуть відмовити в проїзді у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу

Реклама
Читайте також:

Які права мають пасажири

Згідно із законом України "Про захист прав споживачів", пасажири мають право на якісні та безпечні послуги, належний рівень обслуговування, а також на повну й достовірну інформацію українською мовою відповідно до закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також громадяни можуть розраховувати на державний захист своїх прав, відшкодування матеріальних і моральних збитків, можливість звернутися до суду у разі порушень. Крім того, правила перевезень, затверджені Кабінет Міністрів України, передбачають, що пасажири можуть: 

  • брати із собою дитину до 6 років без окремого місця;
  • вимагати від перевізника виконання умов договору та отримувати необхідну інформацію;
  • безплатно провозити одну одиницю багажу, якщо його розміри не перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів, вагою до 20 кілограмів.

Контроль за дотриманням цих правил здійснюють Державна служба України з безпеки на транспорті, Національна поліція України та Держпродспоживслужба.

Що заборонено робити пасажирам в транспорті у 2026 році

Разом із правами існують і обмеження. Пасажирам заборонено відволікати водія під час руху або перебувати в його кабіні. Окремо звертають увагу на використання гаджетів: гучне прослуховування музики чи перегляд відео без навушників створює дискомфорт для інших пасажирів.

Водій має право не допустити до поїздки людей у стані алкогольного сп’яніння або тих, хто палить в салоні. Заборонено перевозити небезпечні речовини: вибухові, токсичні, легкозаймисті або такі, що мають різкий запах.

Крім цього, суворо заборонено без потреби користуватися аварійним обладнанням, зокрема системами екстреного гальмування чи відкривання дверей.

Раніше ми писали, що у 2026 році держава забезпечує знижки на проїзд у громадському транспорті для дітей. Водночас для неповнолітніх передбачені певні правила й обмеження, які потрібно враховувати.

Також ми розповідали, що у 2026 році Укрзалізниця пропонує пільгові умови проїзду для окремих категорій пасажирів. Деякі знижки діють протягом усього року, а інші — лише в осінньо-зимовий період, із 1 жовтня до 15 травня.

правила транспорт пассажиры проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації