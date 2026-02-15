Знижки на квитки Укрзалізниці — кому у 2026 році вартість проїзду частково покриває держава

Люди на вокзалі. Фото: УНІАН

У 2026 році Укрзалізниця продовжує надавати пільговий проїзд для певних груп пасажирів. Частина знижок діє постійно протягом року, а решта доступні лише в холодний сезон — з 1 жовтня до 15 травня.

Про те, хто має знижки на поїздки залізницею у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на "Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Хто має знижки на залізничні квитки цілий рік

Рівень знижки та період її дії залежать від того, до якої категорії належить пасажир. Усі пільги надаються тільки за наявності відповідних посвідчень. Дехто може користуватися знижками цілий рік, а для інших вони доступні лише в певний період.

Згідно з правилами перевезень, без сезонних обмежень знижки отримують:

Діти від 6 до 14 років — зменшення вартості квитка на 25% у межах України. Учні та студенти — 50% знижки на проїзд у будь-яких вагонах по країні. Учасники бойових дій — безплатна поїздка раз на два роки або 50% знижки раз на рік. Батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти військових — постійна знижка 50% на всі залізничні поїздки в Україні.

Кому Укрзалізниця надає сезонні пільги на проїзд у 2026 році

У період з 1 жовтня до 15 травня діють додаткові знижки для таких пасажирів:

Люди з інвалідністю внаслідок війни III групи — безплатно раз на два роки та 50% знижки в сезонний період. Люди з інвалідністю внаслідок війни I–II груп — одна безплатна поїздка на рік та 50% знижки без обмежень у сезон. Жертви нацистських переслідувань — ті самі умови: або безплатно раз на два роки, або 50% знижки з жовтня по травень. Люди з інвалідністю I групи та діти з інвалідністю — 50% знижки на необмежену кількість поїздок у сезон. Один супроводжуючий людей з інвалідністю під час спільної подорожі також отримує 50% знижки.

Щоб скористатися пільгою, потрібно обов’язково мати документ, який підтверджує відповідний статус. Без посвідчення квиток продається за повну вартість.

