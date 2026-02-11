Пільги в транспорті — хто зможе їздити без квитка у березні 2026 року

Люди сідають в маршрутку. Фото: УНІАН

В Україні окремі групи населення можуть безплатно користуватися громадським транспортом. Тобто у 2026 році право на пільговий проїзд мають не тільки люди пенсійного віку, а й багато інших категорій громадян.

Про те, які категорії громадян України зможуть безплатно їздити громадським транспортом в березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Кому не потрібно буде платити в громадському транспорті в березні 2026 року

Згідно із законом "Про автомобільний транспорт", перевізники зобов’язані перевозити пільговиків на автобусних маршрутах загального користування. Кількість таких поїздок і умови компенсації витрат перевізникам визначаються спеціальними договорами з місцевою владою. У 2026 році пільги передбачені для таких категорій громадян:

діти з інвалідністю;

пенсіонери за віком;

учасники бойових дій;

діти з багатодітних родин;

люди з інвалідністю I та II груп;

люди з інвалідністю через війну;

діти до 6 років (без окремого місця);

військовослужбовці строкової служби;

діти з інвалідністю, пов’язаною з ЧАЕС;

постраждалі від аварії на ЧАЕС (I категорія);

військові, які отримали інвалідність під час війни;

батьки загиблих або зниклих безвісти військових;

ліквідатори Чорнобильської катастрофи (II категорія);

реабілітовані особи, які стали інвалідами через репресії;

поліцейські й працівники СБУ під час виконання службових обов’язків;

супроводжуючі осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (одна особа);

ветерани служби в армії, поліції, СБУ, пожежній службі, пенітенціарній системі та інших силових структурах.

Водії та перевізники не мають права відмовляти людині в безплатному проїзді, якщо вона належить до пільгової категорії. За безпідставну відмову передбачені штрафи.

Важливо враховувати, що в різних містах правила можуть трохи відрізнятися. Наприклад, у Києві детальний список пільг і необхідних документів опубліковано на сайті "Київпастранс".

Як скористатись правом на пільговий проїзд у березні 2026 року

Пасажир, який користується пільгою, повинен мати при собі документ, що підтверджує це право: посвідчення, довідку або спеціальний електронний квиток (у деяких містах). Такі ж правила діють і для інших видів транспорту — тролейбусів, трамваїв та метро.

Раніше ми писали, що у Польщі діє розвинена система громадського транспорту, яка включає різні види перевезень із єдиними квитками та чітким графіком руху. Більшість людей сплачує за проїзд повну вартість, проте окремі категорії мають пільги.

Також ми розповідали, що після виходу на пенсію громадянам надаються різні привілеї, серед яких — безплатне користування міським транспортом. Для поїздів також існують знижки, але вони обмежені.