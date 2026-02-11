Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Бесплатный проезд в транспорте — кто будет иметь льготы в марте

Бесплатный проезд в транспорте — кто будет иметь льготы в марте

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 07:15
Льготы в транспорте — кто сможет ездить без билета в марте 2026 года
Люди садятся в маршрутку. Фото: УНИАН

В Украине отдельные группы населения могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. То есть в 2026 году право на льготный проезд имеют не только люди пенсионного возраста, но и многие другие категории граждан.

О том, какие категории граждан Украины смогут бесплатно ездить общественным транспортом в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кому не нужно будет платить в общественном транспорте в марте 2026 года

Согласно закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики обязаны перевозить льготников на автобусных маршрутах общего пользования. Количество таких поездок и условия компенсации расходов перевозчикам определяются специальными договорами с местными властями. В 2026 году льготы предусмотрены для таких категорий граждан:

  • дети с инвалидностью;
  • пенсионеры по возрасту;
  • участники боевых действий;
  • дети из многодетных семей;
  • люди с инвалидностью I и II групп;
  • люди с инвалидностью из-за войны;
  • дети до 6 лет (без отдельного места);
  • военнослужащие срочной службы;
  • дети с инвалидностью, связанной с ЧАЭС;
  • пострадавшие от аварии на ЧАЭС (I категория);
  • военные, получившие инвалидность во время войны;
  • родители погибших или пропавших без вести военных;
  • ликвидаторы Чернобыльской катастрофы (II категория);
  • реабилитированные лица, которые стали инвалидами из-за репрессий;
  • полицейские и работники СБУ при исполнении служебных обязанностей;
  • сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (один человек);
  • ветераны службы в армии, полиции, СБУ, пожарной службе, пенитенциарной системе и других силовых структурах.

Водители и перевозчики не имеют права отказывать человеку в бесплатном проезде, если он относится к льготной категории. За безосновательный отказ предусмотрены штрафы.

Важно учитывать, что в разных городах правила могут немного отличаться. Например, в Киеве подробный список льгот и необходимых документов опубликован на сайте "Киевпастранс".

Как воспользоваться правом на льготный проезд в марте 2026 года

Пассажир, который пользуется льготой, должен иметь при себе документ, подтверждающий это право: удостоверение, справку или специальный электронный билет (в некоторых городах). Такие же правила действуют и для других видов транспорта — троллейбусов, трамваев и метро.

Ранее мы писали, что в Польше действует развитая система общественного транспорта, которая включает различные виды перевозок с едиными билетами и четким графиком движения. Большинство людей платит за проезд полную стоимость, однако отдельные категории имеют льготы.

Также мы рассказывали, что после выхода на пенсию гражданам предоставляются различные привилегии, среди которых — бесплатное пользование городским транспортом. Для поездов также существуют скидки, но они ограничены.

транспорт льготы пасажири проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации