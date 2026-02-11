Льготы в транспорте — кто сможет ездить без билета в марте 2026 года

Люди садятся в маршрутку. Фото: УНИАН

В Украине отдельные группы населения могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. То есть в 2026 году право на льготный проезд имеют не только люди пенсионного возраста, но и многие другие категории граждан.

О том, какие категории граждан Украины смогут бесплатно ездить общественным транспортом в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кому не нужно будет платить в общественном транспорте в марте 2026 года

Согласно закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики обязаны перевозить льготников на автобусных маршрутах общего пользования. Количество таких поездок и условия компенсации расходов перевозчикам определяются специальными договорами с местными властями. В 2026 году льготы предусмотрены для таких категорий граждан:

дети с инвалидностью;

пенсионеры по возрасту;

участники боевых действий;

дети из многодетных семей;

люди с инвалидностью I и II групп;

люди с инвалидностью из-за войны;

дети до 6 лет (без отдельного места);

военнослужащие срочной службы;

дети с инвалидностью, связанной с ЧАЭС;

пострадавшие от аварии на ЧАЭС (I категория);

военные, получившие инвалидность во время войны;

родители погибших или пропавших без вести военных;

ликвидаторы Чернобыльской катастрофы (II категория);

реабилитированные лица, которые стали инвалидами из-за репрессий;

полицейские и работники СБУ при исполнении служебных обязанностей;

сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (один человек);

ветераны службы в армии, полиции, СБУ, пожарной службе, пенитенциарной системе и других силовых структурах.

Водители и перевозчики не имеют права отказывать человеку в бесплатном проезде, если он относится к льготной категории. За безосновательный отказ предусмотрены штрафы.

Важно учитывать, что в разных городах правила могут немного отличаться. Например, в Киеве подробный список льгот и необходимых документов опубликован на сайте "Киевпастранс".

Как воспользоваться правом на льготный проезд в марте 2026 года

Пассажир, который пользуется льготой, должен иметь при себе документ, подтверждающий это право: удостоверение, справку или специальный электронный билет (в некоторых городах). Такие же правила действуют и для других видов транспорта — троллейбусов, трамваев и метро.

Ранее мы писали, что в Польше действует развитая система общественного транспорта, которая включает различные виды перевозок с едиными билетами и четким графиком движения. Большинство людей платит за проезд полную стоимость, однако отдельные категории имеют льготы.

Также мы рассказывали, что после выхода на пенсию гражданам предоставляются различные привилегии, среди которых — бесплатное пользование городским транспортом. Для поездов также существуют скидки, но они ограничены.