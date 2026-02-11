Льготы в транспорте — кто сможет ездить без билета в марте 2026 года

Бесплатный проезд в транспорте — кто будет иметь льготы в марте
В Украине отдельные группы населения могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. То есть в 2026 году право на льготный проезд имеют не только люди пенсионного возраста, но и многие другие категории граждан.
О том, какие категории граждан Украины смогут бесплатно ездить общественным транспортом в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Кому не нужно будет платить в общественном транспорте в марте 2026 года
Согласно закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики обязаны перевозить льготников на автобусных маршрутах общего пользования. Количество таких поездок и условия компенсации расходов перевозчикам определяются специальными договорами с местными властями. В 2026 году льготы предусмотрены для таких категорий граждан:
- дети с инвалидностью;
- пенсионеры по возрасту;
- участники боевых действий;
- дети из многодетных семей;
- люди с инвалидностью I и II групп;
- люди с инвалидностью из-за войны;
- дети до 6 лет (без отдельного места);
- военнослужащие срочной службы;
- дети с инвалидностью, связанной с ЧАЭС;
- пострадавшие от аварии на ЧАЭС (I категория);
- военные, получившие инвалидность во время войны;
- родители погибших или пропавших без вести военных;
- ликвидаторы Чернобыльской катастрофы (II категория);
- реабилитированные лица, которые стали инвалидами из-за репрессий;
- полицейские и работники СБУ при исполнении служебных обязанностей;
- сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (один человек);
- ветераны службы в армии, полиции, СБУ, пожарной службе, пенитенциарной системе и других силовых структурах.
Водители и перевозчики не имеют права отказывать человеку в бесплатном проезде, если он относится к льготной категории. За безосновательный отказ предусмотрены штрафы.
Важно учитывать, что в разных городах правила могут немного отличаться. Например, в Киеве подробный список льгот и необходимых документов опубликован на сайте "Киевпастранс".
Как воспользоваться правом на льготный проезд в марте 2026 года
Пассажир, который пользуется льготой, должен иметь при себе документ, подтверждающий это право: удостоверение, справку или специальный электронный билет (в некоторых городах). Такие же правила действуют и для других видов транспорта — троллейбусов, трамваев и метро.
