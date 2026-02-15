Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Льготный проезд в поездах УЗ — кто имеет право на скидки в 2026 году

Льготный проезд в поездах УЗ — кто имеет право на скидки в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 11:35
Скидки на билеты Укрзализныци — кому в 2026 году стоимость проезда частично покрывает государство
Люди на вокзале. Фото: УНИАН

В 2026 году Укрзализныця продолжает предоставлять льготный проезд для определенных групп пассажиров. Часть скидок действует постоянно в течение года, а остальные доступны только в холодный сезон — с 1 октября по 15 мая.

О том, кто имеет скидки на поездки по железной дороге в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на "Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Реклама
Читайте также:

Кто имеет скидки на железнодорожные билеты круглый год

Уровень скидки и период ее действия зависят от того, к какой категории относится пассажир. Все льготы предоставляются только при наличии соответствующих удостоверений. Некоторые пассажиры могут пользоваться скидками круглый год, а для других они доступны только в определенный период.

Согласно правилам перевозок, без сезонных ограничений скидки получают:

  1. Дети от 6 до 14 лет — уменьшение стоимости билета на 25% в пределах Украины.
  2. Ученики и студенты — 50% скидки на проезд в любых вагонах по стране.
  3. Участники боевых действий — бесплатная поездка раз в два года или 50% скидки раз в год.
  4. Родители погибших, умерших или пропавших без вести военных — постоянная скидка 50% на все железнодорожные поездки в Украине.

Кому Укрзализныця предоставляет сезонные льготы на проезд в 2026 году

В период с 1 октября по 15 мая действуют дополнительные скидки для таких пассажиров:

  1. Люди с инвалидностью вследствие войны III группы — бесплатно раз в два года и 50% скидки в сезонный период.
  2. Люди с инвалидностью вследствие войны I-II групп — одна бесплатная поездка в год и 50% скидки без ограничений в сезон.
  3. Жертвы нацистских преследований — те же условия: или бесплатно раз в два года, или 50% скидки с октября по май.
  4. Люди с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью — 50% скидки на неограниченное количество поездок в сезон.
  5. Один сопровождающий людей с инвалидностью во время совместного путешествия также получает 50% скидки.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно обязательно иметь документ, подтверждающий соответствующий статус. Без удостоверения билет продается за полную стоимость.

Ранее мы писали, что в 2026 году государство гарантирует льготный проезд в общественном транспорте для отдельных групп населения, в частности детей. Однако для них действуют определенные правила и ограничения.

Также мы рассказывали, что пенсионеры также имеют право на льготы. Основная из них — бесплатный проезд в городском транспорте. На железной дороге льготы тоже существуют, но они распространяются не на все поездки.

Укрзализныця транспорт поезда льготы проезд билеты
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации