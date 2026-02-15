Скидки на билеты Укрзализныци — кому в 2026 году стоимость проезда частично покрывает государство

Люди на вокзале. Фото: УНИАН

В 2026 году Укрзализныця продолжает предоставлять льготный проезд для определенных групп пассажиров. Часть скидок действует постоянно в течение года, а остальные доступны только в холодный сезон — с 1 октября по 15 мая.

О том, кто имеет скидки на поездки по железной дороге в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на "Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Кто имеет скидки на железнодорожные билеты круглый год

Уровень скидки и период ее действия зависят от того, к какой категории относится пассажир. Все льготы предоставляются только при наличии соответствующих удостоверений. Некоторые пассажиры могут пользоваться скидками круглый год, а для других они доступны только в определенный период.

Согласно правилам перевозок, без сезонных ограничений скидки получают:

Дети от 6 до 14 лет — уменьшение стоимости билета на 25% в пределах Украины. Ученики и студенты — 50% скидки на проезд в любых вагонах по стране. Участники боевых действий — бесплатная поездка раз в два года или 50% скидки раз в год. Родители погибших, умерших или пропавших без вести военных — постоянная скидка 50% на все железнодорожные поездки в Украине.

Кому Укрзализныця предоставляет сезонные льготы на проезд в 2026 году

В период с 1 октября по 15 мая действуют дополнительные скидки для таких пассажиров:

Люди с инвалидностью вследствие войны III группы — бесплатно раз в два года и 50% скидки в сезонный период. Люди с инвалидностью вследствие войны I-II групп — одна бесплатная поездка в год и 50% скидки без ограничений в сезон. Жертвы нацистских преследований — те же условия: или бесплатно раз в два года, или 50% скидки с октября по май. Люди с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью — 50% скидки на неограниченное количество поездок в сезон. Один сопровождающий людей с инвалидностью во время совместного путешествия также получает 50% скидки.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно обязательно иметь документ, подтверждающий соответствующий статус. Без удостоверения билет продается за полную стоимость.

Ранее мы писали, что в 2026 году государство гарантирует льготный проезд в общественном транспорте для отдельных групп населения, в частности детей. Однако для них действуют определенные правила и ограничения.

Также мы рассказывали, что пенсионеры также имеют право на льготы. Основная из них — бесплатный проезд в городском транспорте. На железной дороге льготы тоже существуют, но они распространяются не на все поездки.