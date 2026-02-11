Дети в транспорте — кому государство покрывает стоимость проезда в 2026 году

Мальчик в автобусе. Фото: УНИАН

В 2026 году государство гарантирует льготы на проезд в общественном транспорте для различных категорий населения, в том числе для детей. Однако для несовершеннолетних существуют определенные ограничения, которые следует учитывать.

О том, кто из детей может бесплатно ездить в метро и автобусах в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 41 статью закона "Об автомобильном транспорте".

Должны ли дети платить за проезд в 2026 году

Согласно правилам перевозки пассажиров, дети дошкольного возраста могут путешествовать бесплатно, если не занимают отдельное место. Это касается как городских автобусов, так и междугородних и международных маршрутов, а также метро. Однако существуют важные уточнения:

Для поездок на международных маршрутах необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка. Один взрослый может бесплатно перевозить только одного ребенка до 6 лет, держа его на руках или коленях. Дети старше 6 лет должны иметь билет на общих условиях, как взрослые, хотя существуют отдельные исключения.

В городском транспорте дети старше 6 лет могут передвигаться самостоятельно, тогда как на междугородних и международных маршрутах дети до 14 лет должны ехать со взрослыми.

Бесплатный проезд для детей старше 6 лет

В Telegram-канале "Киев Цифровой" напоминают, что в Киеве с 1 сентября ученики могут бесплатно пользоваться общественным транспортом при наличии ученического билета.

Льгота действует с 1 сентября до 30 июня. Для пользования бесплатным проездом ученикам достаточно валидировать свой билет во время каждой поездки. Это правило распространяется на все виды столичного транспорта:

метро;

трамваи;

автобусы;

троллейбусы.

Чтобы получить ученический билет, следует воспользоваться мобильным приложением "Киев Цифровой":

Выбрать сервис "Заказ ученического", заполнить необходимые данные и оформить цифровой билет. После подтверждения информации учебным заведением пользователь получит номер и пин-код ученического билета. Добавить билет в аккаунт в сервисе "Транспортная карта" с помощью этих данных.

Для тех, кто не пользуется смартфоном или желает иметь традиционный вариант, доступна пластиковая версия ученического билета. Ее также можно интегрировать в приложение "Киев Цифровой", что позволяет пользоваться как цифровой, так и пластиковой версией документа.

