Дети в транспорте — кому государство покрывает стоимость проезда в 2026 году

Льготный проезд для детей — кто освобождается от оплаты в 2026 году
В 2026 году государство гарантирует льготы на проезд в общественном транспорте для различных категорий населения, в том числе для детей. Однако для несовершеннолетних существуют определенные ограничения, которые следует учитывать.
О том, кто из детей может бесплатно ездить в метро и автобусах в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 41 статью закона "Об автомобильном транспорте".
Должны ли дети платить за проезд в 2026 году
Согласно правилам перевозки пассажиров, дети дошкольного возраста могут путешествовать бесплатно, если не занимают отдельное место. Это касается как городских автобусов, так и междугородних и международных маршрутов, а также метро. Однако существуют важные уточнения:
- Для поездок на международных маршрутах необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка.
- Один взрослый может бесплатно перевозить только одного ребенка до 6 лет, держа его на руках или коленях.
- Дети старше 6 лет должны иметь билет на общих условиях, как взрослые, хотя существуют отдельные исключения.
В городском транспорте дети старше 6 лет могут передвигаться самостоятельно, тогда как на междугородних и международных маршрутах дети до 14 лет должны ехать со взрослыми.
Бесплатный проезд для детей старше 6 лет
В Telegram-канале "Киев Цифровой" напоминают, что в Киеве с 1 сентября ученики могут бесплатно пользоваться общественным транспортом при наличии ученического билета.
Льгота действует с 1 сентября до 30 июня. Для пользования бесплатным проездом ученикам достаточно валидировать свой билет во время каждой поездки. Это правило распространяется на все виды столичного транспорта:
- метро;
- трамваи;
- автобусы;
- троллейбусы.
Чтобы получить ученический билет, следует воспользоваться мобильным приложением "Киев Цифровой":
- Выбрать сервис "Заказ ученического", заполнить необходимые данные и оформить цифровой билет.
- После подтверждения информации учебным заведением пользователь получит номер и пин-код ученического билета.
- Добавить билет в аккаунт в сервисе "Транспортная карта" с помощью этих данных.
Для тех, кто не пользуется смартфоном или желает иметь традиционный вариант, доступна пластиковая версия ученического билета. Ее также можно интегрировать в приложение "Киев Цифровой", что позволяет пользоваться как цифровой, так и пластиковой версией документа.
