Україна
Головна Економіка Пільговий проїзд для дітей — хто звільняється від оплати у 2026 році

Пільговий проїзд для дітей — хто звільняється від оплати у 2026 році

Дата публікації: 11 лютого 2026 15:05
Діти в транспорті — кому держава покриває вартість проїзду у 2026 році
Хлопчик в автобусі. Фото: УНІАН

У 2026 році держава гарантує пільги на проїзд у громадському транспорті для різних категорій населення, зокрема для дітей. Однак для неповнолітніх існують певні обмеження, які слід враховувати.

Про те, хто з дітей може безплатно їздити в метро та автобусах у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 41 статтю закону "Про автомобільний транспорт".

Читайте також:

Чи повинні діти платити за проїзд у 2026 році

Відповідно до правил перевезення пасажирів, діти дошкільного віку можуть подорожувати безплатно, якщо не займають окреме місце. Це стосується як міських автобусів, так і міжміських та міжнародних маршрутів, а також метро. Проте існують важливі уточнення:

  1. Для поїздок на міжнародних маршрутах необхідно мати свідоцтво про народження дитини.
  2. Один дорослий може безплатно перевозити лише одну дитину до 6 років, тримаючи її на руках або колінах.
  3. Діти старші 6 років повинні мати квиток на загальних умовах, як дорослі, хоча існують окремі винятки.

У міському транспорті діти старші 6 років можуть пересуватися самостійно, тоді як на міжміських і міжнародних маршрутах діти до 14 років повинні їхати з дорослими.

Безплатний проїзд для дітей старше 6 років

В Telegram-каналі "Київ Цифровий" нагадують, що у Києві з 1 вересня учні можуть безплатно користуватися громадським транспортом за наявності учнівського квитка.

Пільга діє з 1 вересня до 30 червня. Для користування безплатним проїздом учням достатньо валідувати свій квиток під час кожної поїздки. Це правило поширюється на всі види столичного транспорту:

  • метро;
  • трамваї;
  • автобуси;
  • тролейбуси.

Щоб отримати учнівський квиток, слід скористатися мобільним додатком "Київ Цифровий":

  1. Обрати сервіс "Замовлення учнівського", заповнити необхідні дані та оформити цифровий квиток.
  2. Після підтвердження інформації навчальним закладом користувач отримає номер та пін-код учнівського квитка.
  3. Додати квиток до акаунту в сервісі "Транспортна карта" за допомогою цих даних.

Для тих, хто не користується смартфоном або бажає мати традиційний варіант, доступна пластикова версія учнівського квитка. Її також можна інтегрувати в додаток "Київ Цифровий", що дозволяє користуватися як цифровою, так і пластиковою версією документа.

Раніше ми писали, що громадський транспорт у Польщі добре організований: працюють автобуси, трамваї, метро, тролейбуси та потяги. Для більшості пасажирів проїзд платний, але є і пільгові категорії громадян.

Також ми розповідали, що в Україні деякі громадяни можуть користуватися транспортом безплатно. У березні 2026 році право на пільговий проїзд матимуть не лише пенсіонери, а й інші категорії українців.

діти транспорт пільги проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
