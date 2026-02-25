Відео
Головна Економіка Подвійна оплата за проїзд — за що беруть додаткові гроші у 2026 році

Подвійна оплата за проїзд — за що беруть додаткові гроші у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 12:12
За проїзд в транспорті візьмуть вдвічі більше грошей — за що потрібно доплачувати у 2026 році
Людина оплачує проїзд. Фото: УНІАН

У міському громадському транспорті (автобусах, тролейбусах і трамваях) — діють чіткі правила для пасажирів. Вони регулюють правила поведінки, оплату проїзду та перевезення речей. Такі норми запроваджені, щоб зробити поїздки безпечними й зручними для всіх.

Про те, чому деяким пасажирам доведеться заплатити вдвічі більше за проїзд в громадському транспорті у березні 2026 року, розповідають Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Читайте також:

В яких випадках пасажир платить за проїзд вдвічі більше

Для більшості пасажирів проїзд в громадському транспорті платний, наприклад, в Києві вартість одного квитка становить 8 грн. Однак існують випадки, коли українцям доводиться платити більше. Це стосується ситуацій, коли багаж людини перевищує допустимі габарити. 

У 2026 році правила перевезення багажу у громадському транспорті такі:

  1. Якщо вага до 30 кг — це ручна поклажа, її можна перевозити безплатно.
  2. Якщо багаж важить від 30 до 40 кг, потрібно купити додатковий квиток.
  3. Якщо речі важать понад 40 кг, мають розміри більші за 100×50×30 см або довші за 190 см, їх можуть не дозволити перевозити. У такому разі водій або контролер може відмовити в посадці чи попросити вийти на найближчій зупинці.

Контролер має право перевіряти вагу та габарити речей — для цього використовують спеціальні прилади.

Що можна перевозити в транспорті безплатно у 2026 році

Пасажирам дозволяється безплатно брати з собою до салону:

  • санчата;
  • велосипед;
  • дитячий візок;
  • невеликий садовий інвентар;
  • клітку з невеликою твариною.

Домашніх тварин, зокрема котів і собак, перевозити можна. Але для собак обов’язкові:

  • намордник;
  • короткий повідець.

Також контролер може перевірити ветеринарні документи. Якщо їх немає, пасажира можуть попросити залишити транспорт.

Раніше ми писали, що у 2026 році Укрзалізниця надає пільги на проїзд окремим категоріям пасажирів. Деякі знижки діють цілий рік, а інші — сезонні: з 1 жовтня до 15 травня.

Також ми розповідали, що країнці щодня користуються громадським транспортом — автобусами, трамваями, тролейбусами та маршрутками. Тому важливо розуміти свої права й обов’язки як пасажира.

транспорт гроші пассажиры проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
