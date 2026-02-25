За проїзд в транспорті візьмуть вдвічі більше грошей — за що потрібно доплачувати у 2026 році

Людина оплачує проїзд. Фото: УНІАН

У міському громадському транспорті (автобусах, тролейбусах і трамваях) — діють чіткі правила для пасажирів. Вони регулюють правила поведінки, оплату проїзду та перевезення речей. Такі норми запроваджені, щоб зробити поїздки безпечними й зручними для всіх.

Про те, чому деяким пасажирам доведеться заплатити вдвічі більше за проїзд в громадському транспорті у березні 2026 року, розповідають Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради України.

В яких випадках пасажир платить за проїзд вдвічі більше

Для більшості пасажирів проїзд в громадському транспорті платний, наприклад, в Києві вартість одного квитка становить 8 грн. Однак існують випадки, коли українцям доводиться платити більше. Це стосується ситуацій, коли багаж людини перевищує допустимі габарити.

У 2026 році правила перевезення багажу у громадському транспорті такі:

Якщо вага до 30 кг — це ручна поклажа, її можна перевозити безплатно. Якщо багаж важить від 30 до 40 кг, потрібно купити додатковий квиток. Якщо речі важать понад 40 кг, мають розміри більші за 100×50×30 см або довші за 190 см, їх можуть не дозволити перевозити. У такому разі водій або контролер може відмовити в посадці чи попросити вийти на найближчій зупинці.

Контролер має право перевіряти вагу та габарити речей — для цього використовують спеціальні прилади.

Що можна перевозити в транспорті безплатно у 2026 році

Пасажирам дозволяється безплатно брати з собою до салону:

санчата;

велосипед;

дитячий візок;

невеликий садовий інвентар;

клітку з невеликою твариною.

Домашніх тварин, зокрема котів і собак, перевозити можна. Але для собак обов’язкові:

намордник;

короткий повідець.

Також контролер може перевірити ветеринарні документи. Якщо їх немає, пасажира можуть попросити залишити транспорт.

Раніше ми писали, що у 2026 році Укрзалізниця надає пільги на проїзд окремим категоріям пасажирів. Деякі знижки діють цілий рік, а інші — сезонні: з 1 жовтня до 15 травня.

Також ми розповідали, що країнці щодня користуються громадським транспортом — автобусами, трамваями, тролейбусами та маршрутками. Тому важливо розуміти свої права й обов’язки як пасажира.