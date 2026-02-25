За проїзд в транспорті візьмуть вдвічі більше грошей — за що потрібно доплачувати у 2026 році

Подвійна оплата за проїзд — за що беруть додаткові гроші у 2026 році
У міському громадському транспорті (автобусах, тролейбусах і трамваях) — діють чіткі правила для пасажирів. Вони регулюють правила поведінки, оплату проїзду та перевезення речей. Такі норми запроваджені, щоб зробити поїздки безпечними й зручними для всіх.
Про те, чому деяким пасажирам доведеться заплатити вдвічі більше за проїзд в громадському транспорті у березні 2026 року, розповідають Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради України.
В яких випадках пасажир платить за проїзд вдвічі більше
Для більшості пасажирів проїзд в громадському транспорті платний, наприклад, в Києві вартість одного квитка становить 8 грн. Однак існують випадки, коли українцям доводиться платити більше. Це стосується ситуацій, коли багаж людини перевищує допустимі габарити.
У 2026 році правила перевезення багажу у громадському транспорті такі:
- Якщо вага до 30 кг — це ручна поклажа, її можна перевозити безплатно.
- Якщо багаж важить від 30 до 40 кг, потрібно купити додатковий квиток.
- Якщо речі важать понад 40 кг, мають розміри більші за 100×50×30 см або довші за 190 см, їх можуть не дозволити перевозити. У такому разі водій або контролер може відмовити в посадці чи попросити вийти на найближчій зупинці.
Контролер має право перевіряти вагу та габарити речей — для цього використовують спеціальні прилади.
Що можна перевозити в транспорті безплатно у 2026 році
Пасажирам дозволяється безплатно брати з собою до салону:
- санчата;
- велосипед;
- дитячий візок;
- невеликий садовий інвентар;
- клітку з невеликою твариною.
Домашніх тварин, зокрема котів і собак, перевозити можна. Але для собак обов’язкові:
- намордник;
- короткий повідець.
Також контролер може перевірити ветеринарні документи. Якщо їх немає, пасажира можуть попросити залишити транспорт.
