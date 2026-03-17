За какой транспорт будут платить пенсионеры в Украине в апреле

Мужчина садится в транспорт. Фото: Новини.LIVE

Большинство пенсионеров в Украине знают, что после 60 лет можно бесплатно ездить в общественном транспорте. Обычно достаточно просто показать водителю пенсионное удостоверение. Но это работает не везде. Есть виды транспорта, где даже людям почтенного возраста приходится платить.

О том, в каких видах транспорта пенсионеры не смогут ездить бесплатно в апреле, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление правительства "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

В каких видах транспорта пенсионеры в Украине могут ездить бесплатно

Согласно действующему законодательству, люди на пенсии по возрасту имеют право бесплатно пользоваться городским транспортом, если показывают пенсионное удостоверение. Это касается:

трамваев;

автобусов;

троллейбусов;

пригородных поездов (обычных электричек).

"Ввести бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту на городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и пригородных маршрутах", — отмечается в тексте постановления.

В некоторых городах все немного иначе. Там работает электронная система учета поездок. То есть удостоверение иметь нужно, но еще надо оформить специальную транспортную карточку. Проезд остается бесплатным, просто его нужно "зафиксировать" через валидатор.

Например, в разных городах есть свои карточки: местные электронные проездные. Их прикладывают к валидатору — и система считает поездку. Часто есть лимит — примерно до 60 поездок в месяц бесплатно, а дальше уже придется платить.

Удостоверение пенсионера обязательно нужно иметь при себе. Если его не показать, могут заставить оплатить проезд или даже выписать штраф. Подойдет как обычный документ, так и электронный вариант в телефоне.

В каких видах транспорта пенсионеры в Украине не имеют льгот

Хотя в большинстве городского транспорта платить не нужно, есть исключения. Например, метро — там льготы обычно не действуют. В крупных городах пенсионеры платят, если не имеют специальной местной карточки. Если такая карта есть — тогда можно ездить бесплатно, но без нее придется покупать билет.

На междугородние автобусы и поезда льготы тоже не распространяются — там все платят полную стоимость, если нет других оснований для скидок.

С маршрутками ситуация разная. Поскольку это частный транспорт, правила устанавливают на местах. Где-то льгот нет вообще, где-то — есть ограничения, например, бесплатно могут ехать только несколько пенсионеров одновременно.

Часто задаваемые вопросы

Могут ли отказать в льготном проезде?

Отказ бесплатно перевозить льготника в транспорте, в котором такое право предусмотрено, считается нарушением закона. Даже если водитель настаивает, что "все льготные места уже заняты", ограничивать права человека нельзя. За это предусмотрены штрафы.

Как пенсионеру получить доплату по уходу?

Такой вид доплат предоставляется одиноким гражданам, которым исполнилось 80 лет и нуждающимся в посторонней помощи по медицинским показаниям. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением, паспортом и заключением врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода.