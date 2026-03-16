В Україні деяким пенсіонерам доплачують понад 1000 грн: як отримати гроші

Пенсіонерка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні люди похилого віку можуть отримувати не лише основну пенсію, а й різні доплати. Зокрема, існують вікові надбавки після 70 років, які збільшуються у 75 та 80 років. Але це не всі виплати, передбачені законом.

Про те, хто може отримувати понад 1000 грн доплати на пенсії та як оформити надбавку у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пункт 6 статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Реклама

Хто в Україні може отримувати більше ніж 1000 грн доплати на пенсії

Деякі українці після 80 років можуть отримувати ще одну додаткову допомогу. Проте багато пенсіонерів навіть не знають про таку можливість і не оформлюють її. Виплату можуть отримувати самотні люди віком понад 80 років, які одразу відповідають кільком умовам:

Реклама

людина має отримувати пенсію за віком або військову пенсію;

вона повинна потребувати постійного стороннього догляду через стан здоров’я;

таку потребу має підтвердити лікарсько-консультативна комісія (ЛКК).

Самотніми вважаються пенсіонери, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати. При цьому не має значення, де саме проживають ці родичі.

Щоб пройти комісію, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Він видасть направлення на ЛКК. Зазвичай такий висновок отримують люди, які:

Реклама

не можуть самостійно пересуватися;

не здатні повністю обслуговувати себе;

мають серйозні хронічні захворювання або інвалідність.

Які документи потрібно подати для оформлення виплат

В Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради зазначають, що для оформлення допомоги необхідно:

подати заяву встановленого зразка;

додати медичний висновок ЛКК про потребу в постійному догляді;

подати декларацію про доходи та майновий стан з інформацією про склад сім’ї;

надати паспорт та ідентифікаційний код (якщо людина від нього не відмовилася).

Яку доплати можуть отримувати самотні пенсіонери в Україні у 2026 році

Розмір цієї допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році такий прожитковий мінімум становить 2 595 грн (у 2025 році був 2361 грн).

Реклама

Тобто пенсіонери віком від 80 років можуть отримувати додатково 1038 грн на місяць. Ця сума додається до основної пенсії.

Реклама

