Перерахунок пенсій працюючим українцям — які обмеження діють у 2026 році

Щороку тема пенсій для людей, які після виходу на пенсію продовжують працювати, викликає багато суперечок. Хтось переконаний, що таким пенсіонерам взагалі не підвищують виплати, а хтось дивується, чому після квітневого перерахунку гроші не виплачують одразу. Насправді тут є кілька важливих нюансів.

Про те, як проводять перерахунок виплат працюючим пенсіонерам та які обмеження діють для таких громадян у 2026 році

Реклама

Коли відбувається перерахунок пенсій для працюючих громадян

Пенсіонери, які працюють, мають право на перерахунок пенсії кожні два роки. Це відбувається, якщо після призначення пенсії або після попереднього перерахунку людина офіційно відпрацювала ще 24 місяці. При цьому система обирає найвигідніший варіант розрахунку для пенсіонера з двох можливих:

Додають лише стаж

Перший варіант застосовують тоді, коли людина після виходу на пенсію працює, але отримує невелику зарплату — наприклад, на пів ставки або за мінімальну оплату.

У такому випадку формулу пенсії не змінюють, щоб не зменшився коефіцієнт заробітку. До наявного стажу просто додають ще два роки роботи. Через це пенсія трохи зростає, але зазвичай підвищення невелике.

Перерахунок з урахуванням нової зарплати

Інша ситуація — коли після виходу на пенсію людина знаходить добре оплачувану роботу. Якщо офіційна зарплата значно вища за середню по країні, Пенсійний фонд може повністю переглянути формулу пенсії. У такому випадку враховують і додатковий стаж, і новий коефіцієнт зарплати. Завдяки цьому пенсія може зрости значно більше.

Чому підвищення часто приходить тільки у травні

Формально перерахунок проводять 1 квітня і робиться він автоматично — без заяв, документів і візитів до Пенсійного фонду. Але багато пенсіонерів дивуються, чому у квітні пенсія приходить без змін.

Причина проста — звітність роботодавців. Після завершення кварталу вони мають до 40 днів, щоб подати звіти про зарплати та сплату соціального внеску. Тому дані за січень, лютий і березень потрапляють до Пенсійного фонду лише приблизно в середині травня.

Поки цих даних немає, система не може підтвердити, що людина справді відпрацювала необхідні 24 місяці. Саме тому підвищення зазвичай з’являється у травневій пенсії. При цьому людина отримує нову суму і доплату за квітень.

Які мінуси є у працюючих пенсіонерів

Попри право на перерахунок, працюючі пенсіонери мають і певні обмеження. Якщо в країні підвищується прожитковий мінімум, пенсія працюючих пенсіонерів автоматично не збільшується. Її фактично "заморожують" на рівні того прожиткового мінімуму, який був на момент працевлаштування після виходу на пенсію.

Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію шість років тому і їй встановили мінімальну виплату 2 102 гривні, після чого вона продовжила працювати, її пенсія може залишатися на цьому рівні. Навіть якщо зараз мінімальна пенсія вже становить 2 595 гривень, автоматичного підвищення не буде — воно відбудеться лише після звільнення з роботи.

Також для працюючих пенсіонерів не завжди застосовуються окремі мінімальні гарантії. Наприклад, держава гарантує, що люди віком від 65 років із повним страховим стажем повинні отримувати пенсію не менше ніж 4 213 гривень. Але це правило діє тільки для тих, хто не працює.

Тому навіть якщо людині вже понад 65 років і вона має великий стаж, але продовжує працювати, її пенсія може бути нижчою за цей рівень. Вона може становити приблизно 3 725 гривень.

