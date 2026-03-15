Перерасчет пенсий работающим украинцам — какие ограничения действуют в 2026 году

Ежегодно тема пенсий для людей, которые после выхода на пенсию продолжают работать, вызывает много споров. Кто-то убежден, что таким пенсионерам вообще не повышают выплаты, а кто-то удивляется, почему после апрельского перерасчета деньги не выплачивают сразу. На самом деле здесь есть несколько важных нюансов.

О том, как проводят перерасчет выплат работающим пенсионерам и какие ограничения действуют для таких граждан в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "НаПенсии".

Когда происходит перерасчет пенсий для работающих граждан

Работающие пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии каждые два года. Это происходит, если после назначения пенсии или после предыдущего перерасчета человек официально отработал еще 24 месяца. При этом система выбирает самый выгодный вариант расчета для пенсионера из двух возможных:

Добавляют только стаж

Первый вариант применяют тогда, когда человек после выхода на пенсию работает, но получает небольшую зарплату — например, на полставки или за минимальную оплату.

В таком случае формулу пенсии не меняют, чтобы не уменьшился коэффициент заработка. К имеющемуся стажу просто добавляют еще два года работы. Из-за этого пенсия немного возрастает, но обычно повышение небольшое.

Перерасчет с учетом новой зарплаты

Другая ситуация — когда после выхода на пенсию человек находит хорошо оплачиваемую работу. Если официальная зарплата значительно выше средней по стране, Пенсионный фонд может полностью пересмотреть формулу пенсии. В таком случае учитывают и дополнительный стаж, и новый коэффициент зарплаты. Благодаря этому пенсия может вырасти значительно больше.

Почему повышение часто приходит только в мае

Формально перерасчет проводят 1 апреля и делается он автоматически — без заявлений, документов и визитов в Пенсионный фонд. Но многие пенсионеры удивляются, почему в апреле пенсия приходит без изменений.

Причина проста — отчетность работодателей. После завершения квартала они имеют до 40 дней, чтобы подать отчеты о зарплатах и уплате социального взноса. Поэтому данные за январь, февраль и март попадают в Пенсионный фонд только примерно в середине мая.

Пока этих данных нет, система не может подтвердить, что человек действительно отработал необходимые 24 месяца. Именно поэтому повышение обычно появляется в майской пенсии. При этом человек получает новую сумму и доплату за апрель.

Какие минусы есть у работающих пенсионеров

Несмотря на право на перерасчет, работающие пенсионеры имеют и определенные ограничения. Если в стране повышается прожиточный минимум, пенсия работающих пенсионеров автоматически не увеличивается. Ее фактически "замораживают" на уровне того прожиточного минимума, который был на момент трудоустройства после выхода на пенсию.

Например, если человек вышел на пенсию шесть лет назад и ему установили минимальную выплату 2 102 гривны, после чего он продолжил работать, его пенсия может оставаться на этом уровне. Даже если сейчас минимальная пенсия уже составляет 2 595 гривен, автоматического повышения не будет — оно произойдет только после увольнения с работы.

Также для работающих пенсионеров не всегда применяются отдельные минимальные гарантии. Например, государство гарантирует, что люди в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем должны получать пенсию не менее 4 213 гривен. Но это правило действует только для тех, кто не работает.

Поэтому даже если человеку уже более 65 лет и он имеет большой стаж, но продолжает работать, его пенсия может быть ниже этого уровня. Она может составлять примерно 3 725 гривен.

