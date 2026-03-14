Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сколько платят пожилым людям, которые не имеют права на пенсию в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 06:35
Соцвыплаты вместо пенсии — кто может получать и как изменились суммы в 2026 году
Соцвыплаты для людей, которые не имеют права на пенсию. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине некоторые категории граждан могут получать государственную социальную помощь, если не имеют права на пенсию или нуждаются в дополнительной поддержке. Ее размер зависит от категории получателя и привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

О том, кому назначают такие выплаты, какие документы нужны и как подать заявление в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может получить помощь в 2026 году

В Пенсионном фонде отмечают, что на государственную социальную помощь могут рассчитывать:

  • дети, потерявшие кормильца — до 18 лет;
  • лица с инвалидностью — на весь период, пока официально установлена инвалидность;
  • люди в возрасте от 65 лет, которые не имеют права на пенсию — им выплата назначается пожизненно.

Если ребенок после школы учится на дневной форме в колледже, училище или университете, помощь могут выплачивать до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет. Для детей-сирот поддержка предоставляется до 23 лет независимо от того, продолжают ли они учиться.

Какие документы нужно подготовить и куда обращаться

Чтобы оформить выплату, нужно подать:

  • заявление установленного образца;
  • декларацию о доходах (при необходимости);
  • документы, подтверждающие родственные связи;
  • справку из учебного заведения, если ребенок учится;
  • документ, удостоверяющий личность, и РНУКПП (налоговый номер);
  • решение суда о недееспособности и документы об опеке — при необходимости;
  • доверенность или документы представителя (если заявление подает другой человек);
  • документы о трудовом стаже умершего кормильца (если речь идет о помощи детям).

Подать документы можно через уполномоченных представителей исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов, в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), а также в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, заявление можно подать онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".

Какой размер выплат в 2026 году

Сумма помощи зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году — это 2 595 грн). Она может составлять:

  • 150% — для трех и более детей, потерявших кормильца;
  • 120% — для двух детей;
  • 100% — для лиц с инвалидностью I группы, женщин со званием "Мать-героиня" или для одного ребенка, потерявшего кормильца;
  • 80% — для лиц с инвалидностью II группы;
  • 60% — для лиц с инвалидностью III группы;
  • 50% — для некоторых священнослужителей и церковнослужителей (при наличии подтверждающих документов);
  • 30% — для граждан, достигших возраста, определенного законом "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Однако помощь не назначат, если на момент обращения кто-то из членов семьи уже получает базовую социальную помощь в рамках экспериментального проекта правительства.

Ранее мы писали, что в марте 2026 года большинству украинских пенсионеров повысили выплаты. Индексация составила 12%, благодаря чему средняя выплата выросла более чем на 500 грн, а у отдельных людей — более чем на 1500 грн.

Также мы рассказывали, что с 1 марта в Украине миллионы людей получают большие выплаты. Размер индексации пенсий для каждого рассчитывался индивидуально, но для некоторых категорий граждан предусмотрены минимальные гарантированные суммы.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации