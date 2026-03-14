Соцвыплаты вместо пенсии — кто может получать и как изменились суммы в 2026 году

Сколько платят пожилым людям, которые не имеют права на пенсию в 2026 году
В Украине некоторые категории граждан могут получать государственную социальную помощь, если не имеют права на пенсию или нуждаются в дополнительной поддержке. Ее размер зависит от категории получателя и привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.
О том, кому назначают такие выплаты, какие документы нужны и как подать заявление в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Кто может получить помощь в 2026 году
В Пенсионном фонде отмечают, что на государственную социальную помощь могут рассчитывать:
- дети, потерявшие кормильца — до 18 лет;
- лица с инвалидностью — на весь период, пока официально установлена инвалидность;
- люди в возрасте от 65 лет, которые не имеют права на пенсию — им выплата назначается пожизненно.
Если ребенок после школы учится на дневной форме в колледже, училище или университете, помощь могут выплачивать до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет. Для детей-сирот поддержка предоставляется до 23 лет независимо от того, продолжают ли они учиться.
Какие документы нужно подготовить и куда обращаться
Чтобы оформить выплату, нужно подать:
- заявление установленного образца;
- декларацию о доходах (при необходимости);
- документы, подтверждающие родственные связи;
- справку из учебного заведения, если ребенок учится;
- документ, удостоверяющий личность, и РНУКПП (налоговый номер);
- решение суда о недееспособности и документы об опеке — при необходимости;
- доверенность или документы представителя (если заявление подает другой человек);
- документы о трудовом стаже умершего кормильца (если речь идет о помощи детям).
Подать документы можно через уполномоченных представителей исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов, в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), а также в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.
Кроме того, заявление можно подать онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".
Какой размер выплат в 2026 году
Сумма помощи зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году — это 2 595 грн). Она может составлять:
- 150% — для трех и более детей, потерявших кормильца;
- 120% — для двух детей;
- 100% — для лиц с инвалидностью I группы, женщин со званием "Мать-героиня" или для одного ребенка, потерявшего кормильца;
- 80% — для лиц с инвалидностью II группы;
- 60% — для лиц с инвалидностью III группы;
- 50% — для некоторых священнослужителей и церковнослужителей (при наличии подтверждающих документов);
- 30% — для граждан, достигших возраста, определенного законом "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".
Однако помощь не назначат, если на момент обращения кто-то из членов семьи уже получает базовую социальную помощь в рамках экспериментального проекта правительства.
