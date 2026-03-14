Соцвыплаты вместо пенсии — кто может получать и как изменились суммы в 2026 году

Соцвыплаты для людей, которые не имеют права на пенсию. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине некоторые категории граждан могут получать государственную социальную помощь, если не имеют права на пенсию или нуждаются в дополнительной поддержке. Ее размер зависит от категории получателя и привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

О том, кому назначают такие выплаты, какие документы нужны и как подать заявление в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто может получить помощь в 2026 году

В Пенсионном фонде отмечают, что на государственную социальную помощь могут рассчитывать:

дети, потерявшие кормильца — до 18 лет;

лица с инвалидностью — на весь период, пока официально установлена инвалидность;

люди в возрасте от 65 лет, которые не имеют права на пенсию — им выплата назначается пожизненно.

Если ребенок после школы учится на дневной форме в колледже, училище или университете, помощь могут выплачивать до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет. Для детей-сирот поддержка предоставляется до 23 лет независимо от того, продолжают ли они учиться.

Какие документы нужно подготовить и куда обращаться

Чтобы оформить выплату, нужно подать:

заявление установленного образца;

декларацию о доходах (при необходимости);

документы, подтверждающие родственные связи;

справку из учебного заведения, если ребенок учится;

документ, удостоверяющий личность, и РНУКПП (налоговый номер);

решение суда о недееспособности и документы об опеке — при необходимости;

доверенность или документы представителя (если заявление подает другой человек);

документы о трудовом стаже умершего кормильца (если речь идет о помощи детям).

Подать документы можно через уполномоченных представителей исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов, в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), а также в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, заявление можно подать онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".

Какой размер выплат в 2026 году

Сумма помощи зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году — это 2 595 грн). Она может составлять:

150% — для трех и более детей, потерявших кормильца;

120% — для двух детей;

100% — для лиц с инвалидностью I группы, женщин со званием "Мать-героиня" или для одного ребенка, потерявшего кормильца;

80% — для лиц с инвалидностью II группы;

60% — для лиц с инвалидностью III группы;

50% — для некоторых священнослужителей и церковнослужителей (при наличии подтверждающих документов);

30% — для граждан, достигших возраста, определенного законом "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Однако помощь не назначат, если на момент обращения кто-то из членов семьи уже получает базовую социальную помощь в рамках экспериментального проекта правительства.

Ранее мы писали, что в марте 2026 года большинству украинских пенсионеров повысили выплаты. Индексация составила 12%, благодаря чему средняя выплата выросла более чем на 500 грн, а у отдельных людей — более чем на 1500 грн.

Также мы рассказывали, что с 1 марта в Украине миллионы людей получают большие выплаты. Размер индексации пенсий для каждого рассчитывался индивидуально, но для некоторых категорий граждан предусмотрены минимальные гарантированные суммы.