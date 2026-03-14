Соцвиплати замість пенсії — хто може отримувати та як змінились суми у 2026 році

В Україні деякі категорії громадян можуть отримувати державну соціальну допомогу, якщо не мають права на пенсію або потребують додаткової підтримки. Її розмір залежить від категорії отримувача та прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Про те, кому призначають такі виплати, які документи потрібні та як подати заяву у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також:

Хто може отримати допомогу у 2026 році

У Пенсійному фонді зазначають, що на державну соціальну допомогу можуть розраховувати:

діти, які втратили годувальника — до 18 років;

особи з інвалідністю — на весь період, поки офіційно встановлено інвалідність;

люди віком від 65 років, які не мають права на пенсію — їм виплата призначається довічно.

Якщо дитина після школи навчається на денній формі у коледжі, училищі або університеті, допомогу можуть виплачувати до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років. Для дітей-сиріт підтримка надається до 23 років незалежно від того, чи продовжують вони навчатися.

Які документи потрібно підготувати та куди звертатись

Щоб оформити виплату, потрібно подати:

заяву встановленого зразка;

декларацію про доходи (за потреби);

документи, які підтверджують родинні зв’язки;

довідку з навчального закладу, якщо дитина навчається;

документ, що посвідчує особу, та РНОКПП (податковий номер);

рішення суду про недієздатність і документи про опіку — за потреби;

довіреність або документи представника (якщо заяву подає інша людина);

документи про трудовий стаж померлого годувальника (якщо йдеться про допомогу дітям).

Подати документи можна через уповноважених представників виконавчих органів сільських, селищних або міських рад, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Крім того, заяву можна подати онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

Який розмір виплат у 2026 році

Сума допомоги залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2026 році — це 2 595 грн). Вона може становити:

150% — для трьох і більше дітей, які втратили годувальника;

120% — для двох дітей;

100% — для осіб з інвалідністю I групи, жінок зі званням "Мати-героїня" або для однієї дитини, яка втратила годувальника;

80% — для осіб з інвалідністю II групи;

60% — для осіб з інвалідністю III групи;

50% — для деяких священнослужителів і церковнослужителів (за наявності підтверджуючих документів);

30% — для громадян, які досягли віку, визначеного законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Однак допомогу не призначать, якщо на момент звернення хтось із членів сім’ї вже отримує базову соціальну допомогу в межах експериментального проєкту уряду.

Раніше ми писали, що у березні 2026 року більшості українських пенсіонерів підвищили виплати. Індексація склала 12%, завдяки чому середня виплата зросла більш ніж на 500 грн, а в окремих людей — більш ніж на 1500 грн.

Також ми розповідали, що з 1 березня в Україні мільйони людей отримують більші виплати. Розмір індексації пенсій для кожного розраховувався індивідуально, але для деяких категорій громадян передбачені мінімальні гарантовані суми.