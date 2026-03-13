Специальные доплаты к пенсии — кто получает и какой их размер в 2026 году

Размер доплат за особые заслуги в 2026 году. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине определенные категории граждан могут получать дополнительные надбавки к обычной пенсии (по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца или за выслугу лет). Они выплачиваются на постоянной основе тем, кто совершил героический поступок или достиг выдающихся результатов в работе, спорте или общественной деятельности.

О том, кто имеет право на особые доплаты к пенсии и как изменился их размер в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на надбавку к пенсии в 2026 году

Размер надбавки определен Министерством социальной политики и зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот минимум составляет 2 595 грн, поэтому Пенсионный фонд уже с 1 января автоматически пересчитал пенсии. Право на доплату имеют:

Космонавты и члены летно-испытательных экипажей. Люди с почетными званиями "заслуженный", награжденные государственной премией или орденом Украины. Реабилитированные борцы за независимость Украины XX века, подвергшиеся репрессиям по политическим или религиозным мотивам. Ветераны войны, награжденные орденом за личное мужество за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины после 1991 года. Признанные спортсмены — победители Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионы и рекордсмены мира и Европы. Герои Украины, люди, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, те, кто получил 4 и более орденов Украины после обретения независимости, и носители почетного звания "народный" после независимости. Матери, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 6 лет (если мать умерла или лишена прав, право переходит к отцу, если он воспитывал детей; учитываются также усыновленные дети).

Размер доплат для граждан с особыми заслугами перед Украиной в 2026 году

В 2026 году размер надбавок для людей с особыми заслугами перед Украиной следующие:

Герои Украины, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, а также матери, воспитавшие 10 и более детей — 40% прожиточного минимума (1038 грн). Матери, воспитавшие 9 детей — 39% (1012,05 грн). Лица, награжденные 4 и более орденами Украины, а также матери 8 детей — 38% (986,10 грн). Матери 7 детей — 37% (960,15 грн). Лица с почетным званием "народный", а также матери 6 детей — 36% (934,20 грн). Матери 5 детей — 35% (908,25 грн). Ветераны войны, выдающиеся спортсмены и космонавты — 35% (908,25 грн). Однократные победители Олимпийских и Паралимпийских игр, рекордсмены и двукратные чемпионы мира — 34% (882,30 грн). Однократные чемпионы мира — 33% (856,35 грн). Двух- и многократные чемпионы Европы и рекордсмены Европы — 32% (830,40 грн). Однократные чемпионы Европы и члены летно-испытательных экипажей — 31% (804,45 грн). Лица со званием "заслуженный" или награжденные тремя орденами Украины — 25% (648,75 грн). Лица, награжденные двумя орденами Украины — 24% (622,80 грн). Лауреаты государственных премий Украины или награжденные одним орденом — 23% (596,85 грн). Реабилитированные борцы за независимость Украины — 5 055,77 грн.

Если человек, который получал надбавку за особые заслуги, умирает, часть этой доплаты могут получать его нетрудоспособные члены семьи. Если такой член семьи один, ему будут выплачивать 70% от надбавки, которую имел умерший. Если нетрудоспособных членов семьи двое или больше, им вместе будут выплачивать 90% этой суммы.

