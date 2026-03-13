Спеціальні доплати до пенсії — хто отримує та як змінився їх розмір у 2026 році

Розмір доплат за особливі заслуги у 2026 році. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні певні категорії громадян можуть отримувати додаткові гроші за особливі заслуги — це надбавка до звичайної пенсії (за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника чи за вислугу років). Вона виплачується на постійній основі тим, хто зробив героїчний вчинок або досяг видатних результатів у роботі, спорті чи громадській діяльності.

Про те, хто має право на особливі доплати до пенсії та як змінився їх розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Реклама

Читайте також:

Хто має право на надбавку до пенсії у 2026 році

Розмір надбавки визначено Міністерством соціальної політики й залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році цей мінімум становить 2 595 грн, тому Пенсійний фонд уже з 1 січня автоматично перерахував пенсії. Право на доплату мають:

Космонавти та члени льотно-випробувальних екіпажів. Люди з почесними званнями "заслужений", нагороджені державною премією або орденом України. Реабілітовані борці за незалежність України XX століття, які зазнали репресій з політичних або релігійних мотивів. Ветерани війни, нагороджені орденом за особисту мужність за захист суверенітету і територіальної цілісності України після 1991 року. Визнані спортсмени — переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіони й рекордсмени світу та Європи. Герої України, люди, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, ті, хто отримав 4 і більше орденів України після здобуття незалежності, та носії почесного звання "народний" після незалежності. Матері, які народили 5 і більше дітей та виховали їх до 6 років (якщо мати померла або позбавлена прав, право переходить до батька, якщо він виховував дітей; враховуються також усиновлені діти).

Розмір доплат для громадян з особливими заслугами перед Україною у 2026 році

У 2026 році розмір надбавок для людей з особливими заслугами перед Україною такі:

Герої України, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, а також матері, які виховали 10 і більше дітей — 40% прожиткового мінімуму (1038 грн). Матері, які виховали 9 дітей — 39% (1012,05 грн). Особи, нагороджені 4 і більше орденами України, а також матері 8 дітей — 38% (986,10 грн). Матері 7 дітей — 37% (960,15 грн). Особи з почесним званням "народний", а також матері 6 дітей – 36% (934,20 грн). Матері 5 дітей — 35% (908,25 грн). Ветерани війни, видатні спортсмени та космонавти — 35% (908,25 грн). Одноразові переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, рекордсмени та дворазові чемпіони світу — 34% (882,30 грн). Одноразові чемпіони світу — 33% (856,35 грн). Дво- і багаторазові чемпіони Європи та рекордсмени Європи — 32% (830,40 грн). Одноразові чемпіони Європи та члени льотно-випробувальних екіпажів — 31% (804,45 грн). Особи зі званням "заслужений" або нагороджені трьома орденами України — 25% (648,75 грн). Особи, нагороджені двома орденами України — 24% (622,80 грн). Лауреати державних премій України або нагороджені одним орденом — 23% (596,85 грн). Реабілітовані борці за незалежність України — 5 055,77 грн.

Якщо людина, яка отримувала надбавку за особливі заслуги, помирає, частину цієї доплати можуть отримувати її непрацездатні члени сім’ї. Якщо такий член сім’ї один, йому виплачуватимуть 70% від надбавки, яку мав померлий. Якщо непрацездатних членів сім’ї двоє або більше, їм разом виплачуватимуть 90% цієї суми.

Раніше ми писали, що деякі пенсіонери досі не знають про всі свої права, які гарантує їм держава. Отримавши пенсійне посвідчення, люди похилого віку можуть користуватись низкою пільг, які допомагають уникнути зайвих витрат.

Також ми розповідали, що у березні 2026 року в Україні провели чергову індексацію виплат. Якщо у вас є сумніви, щодо правильності проведених розрахунків, юристи радять особисто перевірити через кабінет на сайті ПФУ три важливих показники.