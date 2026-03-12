Видео
Главная Экономика 1500 грн каждому пенсионеру — Зеленский анонсировал новые выплаты

1500 грн каждому пенсионеру — Зеленский анонсировал новые выплаты

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 11:14
Зеленский сообщил о новых выплатах для пенсионеров — какую сумму получат украинцы в апреле
Пенсионерка держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинская власть готовит новые программы помощи для людей. Они будут направлены на поддержку пенсионеров и лиц, которые больше всего страдают от проблем на рынке топлива.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Какие выплаты смогут получить украинские пенсионеры.

Премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Денис Шмыгаль и министры Алексей Соболев и Денис Улютин договорились разработать несколько программ поддержки для граждан.

В частности, Министерство социальной политики планирует в апреле дать специальную доплату пенсионерам и другим социально уязвимым группам. Ее получат не менее 13 миллионов человек. Выплата составит 1500 гривен.

Деньги будут поступать автоматически, без лишней бюрократии, и будут поступать тем, кто действительно нуждается в поддержке из-за низких доходов.

Какие дополнительные программы поддержки украинцев разрабатывает власть

Кроме того, Министерства экономики и энергетики готовят компенсации для тех, кто испытывает трудности из-за нестабильности на рынке топлива — в частности из-за ситуации с Ираном и меньших поставок нефти. Программа будет касаться дизеля, бензина и автогаза и предусматривает кэшбек, то есть частичный возврат расходов на топливо.

Юлия Свириденко уже получила задание в течение нескольких дней уточнить все детали и рассказать людям, как будут работать эти программы.

Ранее мы писали, что в Украине пенсии и социальные выплаты защищены законом, поэтому их нельзя просто так забрать. Но иногда на них могут наложить арест.

Также мы рассказывали, что в 2026 году пенсии снова проиндексировали — официально на 12,1%. Однако многие пенсионеры такого повышения не заметили. Поэтому юристы советуют проверять свои начисления самостоятельно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

выплаты пенсии пенсионеры соцвыплаты помощь
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
