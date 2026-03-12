Зеленський повідомив про нові виплати для пенсіонерів — яку суму отримають українці в квітні

Пенсіонерка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Українська влада готує нові програми допомоги для людей. Вони будуть направлені на підтримку пенсінерів та осіб, які найбільше страждають від проблем на ринку палива.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Які виплати зможуть отримати українські пенсіонери.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр Денис Шмигаль та міністри Олексій Соболев і Денис Улютін домовилися розробити кілька програм підтримки для громадян.

Зокрема, Міністерство соціальної політики планує у квітні дати спеціальну доплату пенсіонерам та іншим соціально вразливим групам. Її отримають щонайменше 13 мільйонів людей. Виплата становитиме 1500 гривень.

Гроші надходитимуть автоматично, без зайвої бюрократії, й надходитимуть тим, хто справді потребує підтримки через низькі доходи.

Які додаткові програми підтримки українців розробляє влада

Крім того, Міністерства економіки та енергетики готують компенсації для тих, хто відчуває труднощі через нестабільність на ринку палива — зокрема через ситуацію з Іраном та менші постачання нафти. Програма стосуватиметься дизелю, бензину та автогазу і передбачає кешбек, тобто часткове повернення витрат на пальне.

Юлія Свириденко вже отримала завдання протягом кількох днів уточнити всі деталі й розповісти людям, як працюватимуть ці програми.

Раніше ми писали, що в Україні пенсії та соціальні виплати захищені законом, тож їх не можна просто так забрати. Але іноді на них можуть накласти арешт.

Також ми розповідали, що у 2026 році пенсії знову проіндексували — офіційно на 12,1%. Проте багато пенсіонерів такого підвищення не помітили. Тож юристи радять перевіряти свої нарахування самостійно через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду.