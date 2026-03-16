В Украине некоторым пенсионерам доплачивают более 1000 грн: как получить деньги

В Украине пожилые люди могут получать не только основную пенсию, но и различные доплаты. В частности, существуют возрастные надбавки после 70 лет, которые увеличиваются в 75 и 80 лет. Но это не все выплаты, предусмотренные законом.

О том, кто может получать более 1000 грн доплаты на пенсии и как оформить надбавку в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на пункт 6 статьи 7 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Читайте также:

Кто в Украине может получать больше 1000 грн доплаты на пенсии

Некоторые украинцы после 80 лет могут получать еще одну дополнительную помощь. Однако многие пенсионеры даже не знают о такой возможности и не оформляют ее. Выплату могут получать одинокие люди старше 80 лет, которые сразу соответствуют нескольким условиям:

человек должен получать пенсию по возрасту или военную пенсию;

он должен нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

такую потребность должна подтвердить врачебно-консультативная комиссия (ВКК).

Одинокими считаются пенсионеры, не имеющие трудоспособных родственников, обязанных их содержать. При этом не имеет значения, где именно проживают эти родственники.

Чтобы пройти комиссию, нужно обратиться к своему семейному врачу. Он выдаст направление на ВКК. Обычно такое заключение получают люди, которые:

не могут самостоятельно передвигаться;

не способны полностью обслуживать себя;

имеют серьезные хронические заболевания или инвалидность.

Какие документы нужно подать для оформления выплат

В Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета отмечают, что для оформления помощи необходимо:

подать заявление установленного образца;

приложить медицинское заключение ВКК о необходимости в постоянном уходе;

подать декларацию о доходах и имущественном состоянии с информацией о составе семьи;

предоставить паспорт и идентификационный код (если человек от него не отказался).

Какую доплаты могут получать одинокие пенсионеры в Украине в 2026 году

Размер этой помощи составляет 40% от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году такой прожиточный минимум составляет 2 595 грн (в 2025 году был 2 361 грн).

То есть пенсионеры в возрасте от 80 лет могут получать дополнительно 1038 грн в месяц. Эта сумма добавляется к основной пенсии.

Ранее мы писали, что каждый год возникает много разговоров об индексации пенсии для тех, кто продолжает работать. Одни думают, что таким людям вообще не повышают выплаты, другие не понимают, почему после апрельского перерасчета деньги приходят не сразу.

Также мы рассказывали, что в Украине некоторые люди могут получать доплату к пенсии за особые заслуги. Это надбавка к основной пенсии — по возрасту, инвалидности, потере кормильца или выслуге лет.