Пенсии по инвалидности после индексации: как изменились суммы в Украине

В 2026 году в Украине пересчитали пенсии для людей с инвалидностью. Выплаты стали больше, но их размер зависит от группы инвалидности, категории и статуса человека. Индексацию провели с 1 марта согласно постановлению правительства №236.

О том, как изменились выплаты людей с инвалидностью после индексации в марте, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

На сколько в Украине повысили пенсии по инвалидности

Пенсии повысили из-за увеличения средней зарплаты, которую берут для расчета — применили коэффициент 1,121. При этом каждому пенсионеру доплату определили индивидуально: минимум +100 грн, максимум — до 2 595 грн. Никуда обращаться не нужно — все пересчитали автоматически.

Теперь для людей с инвалидностью I группы, которые получают пенсию по общеобязательному страхованию, минимальная выплата составляет 3 725 грн — независимо от возраста или стажа.

Какие минимальные пенсии получают люди с инвалидностью в Украине

Что касается военных, то для них действуют отдельные суммы. Например, рекрутов, солдат и матросов срочной службы:

І группа — более 8,1 тыс. грн;

ІІ группа — примерно 7,4 тыс. грн;

ІІІ группа — более 7,1 тыс. грн.

У других военных с инвалидностью немного меньше выплаты:

І группа — более 7,4 тыс. грн;

ІІ группа — около 7,1 тыс. грн;

III группа — почти 6,8 тыс. грн.

Самые большие пенсии получают люди с инвалидностью из-за войны. С марта это:

І группа — 18 885 грн;

II группа — 15 494 грн;

III группа — 10 625 грн.

Участники боевых действий и пострадавшие во время Революции Достоинства имеют не менее 6 197 грн в месяц. В эту сумму уже входят все доплаты и надбавки.

Как изменились пенсии по инвалидности у чернобыльцев в Украине

Для людей, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, пенсии выше. Сейчас это примерно:

І группа — более 11 тыс. грн;

ІІ группа — более 8,8 тыс. грн;

III группа — около 6,8 тыс. грн.

Отдельно учли ликвидаторов и их семьи — им пересчитали суммы с учетом заработка во время ликвидации последствий аварии.

