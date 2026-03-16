Какие выплаты в Украине гарантируют людям с ІІІ группой инвалидности в апреле

В апреле 2026 года в Украине граждане, которым официально установлена инвалидность, могут рассчитывать на финансовую помощь со стороны государства. Речь идет о регулярных денежных выплатах. Сумма зависит от статуса лица, но не может быть меньше установленного уровня.

Пенсия по инвалидности назначается в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Право на такие выплаты имеют граждане со страховым стажем от 1 до 15 лет. Точная продолжительность стажа зависит от возраста человека на момент установления инвалидности.

Размер пенсии определяется как доля от пенсии по возрасту и зависит от группы инвалидности:

I группа — 100% от пенсии по возрасту;

II группа — 90% от пенсии по возрасту;

III группа — 50% от пенсии по возрасту.

То есть, граждане с III группой инвалидности получают половину суммы, которую они могли бы иметь, если бы получали пенсию по возрасту. Однако окончательный размер выплаты зависит от страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались взносы.

Что касается минимальных гарантий, то пенсионная выплата не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Начиная с 1 января 2026 года этот показатель составляет 2 595 гривен.

"Минимальная пенсионная выплата у лиц с инвалидностью не может быть ниже размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть с 01.01.2026 — 2 595 грн (Постановление № 265)", — пояснили в ПФУ в ответ на запрос сайта Новини.LIVE.

На какие минимальные выплаты могут рассчитывать военные с инвалидностью в Украине

Для военных действуют отдельные правила назначения пенсий по инвалидности. Они могут получать выплаты независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила:

во время прохождения военной службы;

в течение трех месяцев после увольнения со службы;

позже, но если подтверждено, что травма или заболевание возникли вследствие выполнения служебных обязанностей.

Размер выплат определяется причиной инвалидности. Если военнослужащий получил инвалидность вследствие войны, он может получать от 60% до 100% денежного обеспечения в зависимости от группы.

На сайте Александрийского городского совета отмечается, что с 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в правительственное постановление о ежемесячной государственной адресной помощи к пенсиям для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий. Минимальные выплаты теперь составляют:

I группа инвалидности — 18 885 грн;

II группа инвалидности — 15 494 грн;

III группа инвалидности — 10 625 грн;

участники боевых действий — 6 197 грн (плюс 669 грн).

Для других категорий военнослужащих с ІІІ группой инвалидности размер пенсии составляет 40% от их денежного обеспечения.

На какие выплаты рассчитывать ликвидаторам аварии на ЧАЭС в Украине

Повышенные социальные гарантии предусмотрены и для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые имеют инвалидность. Минимальный размер их пенсии определяется в процентах от средней заработной платы в Украине за предыдущий календарный год.

"Ежегодно такая ежемесячная помощь увеличивается с 1 марта, исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за год, предшествующий году перерасчета ежемесячной помощи к пенсии", — отмечают в Пенсионном фонде Украины.

Размер средней заработной платы за 2025 год. Фото: Скриншот/ПФУ

По данным Пенсионного фонда средней зарплаты за 2025 год составляет 20 653,55 грн. Это означает что с 1 марта 2026 года минимальные выплаты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с III группой инвалидности составляет 12 392,13 грн (60% средней зарплаты).

Частые вопросы

Индексируют ли пенсии по инвалидности?

В марте в Украине прошла индексация пенсий. Перерасчет коснулся не только пенсий по возрасту, но и инвалидности. В солидарной системе они индексируют на общих основаниях. В этом году пенсии были повышены на 12,1%.

Можно ли изменить группу инвалидности?

Да, группу инвалидности могут изменить в случае улучшения или ухудшения состояния здоровья. При этом процесс предусматривает повторный медицинский осмотр. Для получения направления, человеку нужно обратиться к семейному врачу или профильному специалисту.