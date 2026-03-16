Які виплати в Україні гарантують людям з ІІІ групою інвалідності у квітні

У квітні 2026 року в Україні громадяни, яким офіційно встановлено інвалідність, можуть розраховувати на фінансову допомогу з боку держави. Йдеться про регулярні грошові виплати. Сума залежить від статусу особи, але не може бути меншими встановленого рівня.

Про те, на які мінімальні виплати можуть розраховувати люди з ІІІ групою інвалідності у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності в Україні

Пенсія по інвалідності призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Право на такі виплати мають громадяни зі страховим стажем від 1 до 15 років. Точна тривалість стажу залежить від віку людини на момент встановлення інвалідності.

Розмір пенсії визначається як частка від пенсії за віком і залежить від групи інвалідності:

I група — 100% від пенсії за віком;

II група — 90% від пенсії за віком;

III група — 50% від пенсії за віком.

Тобто, громадяни з III групою інвалідності отримують половину суми, яку вони могли б мати, якби отримували пенсію за віком. Проте остаточний розмір виплати залежить від страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися внески.

Що стосується мінімальних гарантій, то пенсійна виплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Починаючи з 1 січня 2026 року цей показник становить 2 595 гривень.

"Мінімальна пенсійна виплата в осіб з інвалідністю не може бути нижча за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто з 01.01.2026 — 2 595 грн (Постанова № 265)", — пояснили у ПФУ у відповідь на запит сайту Новини.LIVE.

На які мінімальні виплати можуть розраховувати військові з інвалідністю в Україні

Для військових діють окремі правила призначення пенсій по інвалідності. Вони можуть отримувати виплати незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала:

під час проходження військової служби;

протягом трьох місяців після звільнення зі служби;

пізніше, але якщо підтверджено, що травма або захворювання виникли внаслідок виконання службових обов’язків.

Розмір виплат визначається причиною інвалідності. Якщо військовослужбовець отримав інвалідність внаслідок війни, він може отримувати від 60% до 100% грошового забезпечення залежно від групи.

На сайті Олександрійської міської ради зазначається, що з 1 березня 2026 року набули чинності зміни до урядової постанови щодо щомісячної державної адресної допомоги до пенсій для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій. Мінімальні виплати тепер становлять:

I група інвалідності — 18 885 грн;

II група інвалідності — 15 494 грн;

III група інвалідності — 10 625 грн;

учасники бойових дій — 6 197 грн (плюс 669 грн).

Для інших категорій військовослужбовців з ІІІ групою інвалідності розмір пенсії становить 40% від їх грошового забезпечення.

На які виплати розраховувати ліквідаторам аварії на ЧАЕС в Україні

Підвищені соціальні гарантії передбачені й для ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які мають інвалідність. Мінімальний розмір їхньої пенсії визначається у відсотках від середньої заробітної плати в Україні за попередній календарний рік.

"Щороку така щомісячна допомога збільшується з 1 березня, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії", — зазначають в Пенсійному фонді України.

За даними Пенсійного фонду середньої зарплати за 2025 рік становить 20 653,55 грн. Це означає що з 1 березня 2026 року мінімальні виплати для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з ІІІ групою інвалідності становить 12 392,13 грн (60% середньої зарплати).

Часті питання

Чи індексують пенсії по інвалідності?

В березні в Україні пройшла індексація пенсій. Перерахунок торкнувся не лише пенсій за віком, а й інвалідності. У солідарній системі вони індексують на загальних засадах. Цього року пенсії було підвищено на 12,1%.

Чи можна змінити групу інвалідності?

Так, групу інвалідності можуть змінити в разі покращення або погіршення стану здоров'я. При цьому процес передбачає повторний медичний огляд. Для отримання направлення, людині потрібно звернутись до сімейного лікаря або профільного спеціаліста.