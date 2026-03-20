Інвалідність в Україні: 4 послуги, які можна безплатно отримати вдома

Люди в колісних кріслах.

У 2026 році громадянам з інвалідністю держава гарантує низку пільг та переваг. Наприклад, якщо людина через стан здоров’я не може самостійно звернутися до бюро чи консультаційного пункту системи безоплатної правової допомоги (БПД), юристи приїдуть до неї додому. У 2025 році такою можливістю скористались 443 людини.

Які безплатні послуги можуть отримати люди з інвалідністю в себе вдома у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Які безплатні послуги можуть отримати вдома люди з інвалідністю в Україні

Адресну правничу підтримку надають у різних місцях: віддалених селах, військових шпиталях та будинках-інтернатах для людей похилого віку і громадян з інвалідністю. Найчастіше люди звертаються з такими питаннями:

Представництво у судових процесах. Отримання обмежувальних приписів. Скасування судових наказів щодо боргів за комунальні послуги. Оформлення одноразової грошової допомоги при пораненні, направлення на ВЛК, виплати під час лікування.

Як людині з інвалідністю в Україні замовити виїзну допомогу

Для цього достатньо зателефонувати за номером 0 800 213 103 — це єдиний контакт для всієї системи БПД. Після звернення спеціалісти домовляться про зручний час візиту. Юрист або юристка приїде за адресою вашого проживання, у лікарню або геріатричний пансіонат.

Люди з інвалідністю можуть отримати безплатну первинну правничу допомогу:

консультації та роз’яснення правових питань;

допомогу у складанні заяв, скарг та інших документів;

сприяння у доступі до вторинної правничої допомоги та медіації.

Ті, хто отримує пенсію або соцдопомогу, розмір яких не перевищує два прожиткових мінімуми (у 2026 році — це 5 190 грн), можуть отримати безоплатну вторинну правничу допомогу, що включає:

підготовку процесуальних документів для звернень до суду;

представництво у судах, держустановах та органах місцевого самоврядування.

Як подати запит про надання вторинної правничої допомоги

Звертатися можна до місцевих центрів або бюро БПД за фактичним місцем проживання, незалежно від реєстрації. Особи з обмеженою дієздатністю подають звернення через опікунів. До звернення додаються:

ІПН;

довідка про інвалідність;

документ, що посвідчує особу;

довідка про розмір пенсії чи соцдопомоги;

пенсійне посвідчення або документ про соцдопомогу.

Консультацію можна отримати онлайн або телефоном: 0 800 213 103 — безкоштовно в Україні (будні 8:00–18:00), або за номером +38 044 363 10 41 — для дзвінків з-за кордону. Також допомогу можуть надати письмово через популярні месенджери та соцмережі.

Раніше ми писали, що в Україні люди з інвалідністю отримують додаткову державну підтримку. У 2026 році доступні різні пільги, що допомагають частково покривати щоденні витрати.

Також ми розповідали, що у 2026 році перерахували пенсії для людей з інвалідністю — виплати зросли. Індексацію провели 1 березня згідно з постановою уряду №236.

Часті запитання

Як оформити інвалідність в Україні?

У 2026 році, щоб оформити інвалідність в Україні, тепер оцінюють, як людина справляється з повсякденними справами (це називається ОПФО), замість старої системи МСЕК. Спершу потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який створює електронне направлення.

Далі експерти в спеціальних лікарнях приймають рішення за 30 днів. Вся інформація автоматично зберігається в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Чоловікам обов’язково треба мати при собі військовий квиток.

Чи потрібно оновлювати дані людям з інвалідністю в Україні?

У 2026 році людям з інвалідністю потрібно оновлювати свої дані, особливо тим, хто підлягає військовому обліку (від 25 до 60 років), щоб підтвердити право на відстрочку та пройти переогляд. Більшість людей повинні зробити повторну оцінку до 1 квітня 2026 року, інакше виплати та пільги можуть призупинити.