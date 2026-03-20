Главная Экономика Инвалидность в Украине: 4 услуги, которые можно бесплатно получить на дому

Инвалидность в Украине: 4 услуги, которые можно бесплатно получить на дому

Дата публикации 20 марта 2026 05:45
Люди в колесных креслах. Фото: УНИАН

В 2026 году гражданам с инвалидностью государство гарантирует ряд льгот и преимуществ. Например, если человек по состоянию здоровья не может самостоятельно обратиться в бюро или консультационный пункт системы бесплатной правовой помощи (БПП), юристы приедут к нему домой. В 2025 году такой возможностью воспользовались 443 человека.

О том, какие бесплатные услуги могут получить люди с инвалидностью у себя дома в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Какие бесплатные услуги могут получить дома люди с инвалидностью в Украине

Адресную юридическую поддержку оказывают в разных местах: отдаленных селах, военных госпиталях и домах-интернатах для пожилых людей и граждан с инвалидностью. Чаще всего люди обращаются со следующими вопросами:

  1. Представительство в судебных процессах.
  2. Получение ограничительных предписаний.
  3. Отмена судебных приказов по долгам за коммунальные услуги.
  4. Оформление единовременной денежной помощи при ранении, направление на ВВК, выплаты во время лечения.

Как человеку с инвалидностью в Украине заказать выездную помощь

Для этого достаточно позвонить по телефону 0 800 213 103 — это единый контакт для всей системы БПП. После обращения специалисты договорятся об удобном времени визита. Юрист или юрист приедет по адресу вашего проживания, в больницу или гериатрический пансионат.

Люди с инвалидностью могут получить бесплатную первичную юридическую помощь:

  • консультации и разъяснения правовых вопросов;
  • помощь в составлении заявлений, жалоб и других документов;
  • содействие в доступе к вторичной юридической помощи и медиации.

Те, кто получает пенсию или соцпомощь, размер которых не превышает два прожиточных минимума (в 2026 году — это 5 190 грн), могут получить бесплатную вторичную юридическую помощь, которая включает:

  • подготовку процессуальных документов для обращений в суд;
  • представительство в судах, госучреждениях и органах местного самоуправления.

Как подать запрос о предоставлении вторичной юридической помощи

Обращаться можно в местные центры или бюро БПП по фактическому месту жительства, независимо от регистрации. Лица с ограниченной дееспособностью подают обращение через опекунов. К обращению прилагаются:

  • ИНН;
  • справка об инвалидности;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • справка о размере пенсии или соцпомощи;
  • пенсионное удостоверение или документ о соцпомощи.

Консультацию можно получить онлайн или по телефону: 0 800 213 103 — бесплатно в Украине (будни 8:00-18:00), или по номеру +38 044 363 10 41 — для звонков из-за рубежа. Также помощь могут оказать письменно через популярные мессенджеры и соцсети.

Ранее мы писали, что в Украине люди с инвалидностью получают дополнительную государственную поддержку. В 2026 году доступны различные льготы, помогающие частично покрывать ежедневные расходы.

Также мы рассказывали, что в 2026 году пересчитали пенсии для людей с инвалидностью — выплаты выросли. Индексацию провели 1 марта согласно постановлению правительства №236.

Частые вопросы

Как оформить инвалидность в Украине?

В 2026 году, чтобы оформить инвалидность в Украине, теперь оценивают, как человек справляется с повседневными делами (это называется ОПФО), вместо старой системы МСЭК. Сперва нужно обратиться к своему семейному врачу, который создает электронное направление.

Далее эксперты в специальных больницах принимают решение за 30 дней. Вся информация автоматически сохраняется в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Мужчинам обязательно надо иметь при себе военный билет.

Нужно ли обновлять данные людям с инвалидностью в Украине?

В 2026 году людям с инвалидностью нужно обновлять свои данные, особенно тем, кто подлежит воинскому учету (от 25 до 60 лет), чтобы подтвердить право на отсрочку и пройти переосвидетельствование. Большинство людей должны сделать повторную оценку до 1 апреля 2026 года, иначе выплаты и льготы могут приостановить.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
