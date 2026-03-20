Инвалидность в Украине: 4 услуги, которые можно бесплатно получить на дому

Люди в колесных креслах. Фото: УНИАН

В 2026 году гражданам с инвалидностью государство гарантирует ряд льгот и преимуществ. Например, если человек по состоянию здоровья не может самостоятельно обратиться в бюро или консультационный пункт системы бесплатной правовой помощи (БПП), юристы приедут к нему домой. В 2025 году такой возможностью воспользовались 443 человека.

О том, какие бесплатные услуги могут получить люди с инвалидностью у себя дома в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Какие бесплатные услуги могут получить дома люди с инвалидностью в Украине

Адресную юридическую поддержку оказывают в разных местах: отдаленных селах, военных госпиталях и домах-интернатах для пожилых людей и граждан с инвалидностью. Чаще всего люди обращаются со следующими вопросами:

Представительство в судебных процессах. Получение ограничительных предписаний. Отмена судебных приказов по долгам за коммунальные услуги. Оформление единовременной денежной помощи при ранении, направление на ВВК, выплаты во время лечения.

Как человеку с инвалидностью в Украине заказать выездную помощь

Для этого достаточно позвонить по телефону 0 800 213 103 — это единый контакт для всей системы БПП. После обращения специалисты договорятся об удобном времени визита. Юрист или юрист приедет по адресу вашего проживания, в больницу или гериатрический пансионат.

Люди с инвалидностью могут получить бесплатную первичную юридическую помощь:

консультации и разъяснения правовых вопросов;

помощь в составлении заявлений, жалоб и других документов;

содействие в доступе к вторичной юридической помощи и медиации.

Те, кто получает пенсию или соцпомощь, размер которых не превышает два прожиточных минимума (в 2026 году — это 5 190 грн), могут получить бесплатную вторичную юридическую помощь, которая включает:

подготовку процессуальных документов для обращений в суд;

представительство в судах, госучреждениях и органах местного самоуправления.

Как подать запрос о предоставлении вторичной юридической помощи

Обращаться можно в местные центры или бюро БПП по фактическому месту жительства, независимо от регистрации. Лица с ограниченной дееспособностью подают обращение через опекунов. К обращению прилагаются:

ИНН;

справка об инвалидности;

документ, удостоверяющий личность;

справка о размере пенсии или соцпомощи;

пенсионное удостоверение или документ о соцпомощи.

Консультацию можно получить онлайн или по телефону: 0 800 213 103 — бесплатно в Украине (будни 8:00-18:00), или по номеру +38 044 363 10 41 — для звонков из-за рубежа. Также помощь могут оказать письменно через популярные мессенджеры и соцсети.

Частые вопросы

Как оформить инвалидность в Украине?

В 2026 году, чтобы оформить инвалидность в Украине, теперь оценивают, как человек справляется с повседневными делами (это называется ОПФО), вместо старой системы МСЭК. Сперва нужно обратиться к своему семейному врачу, который создает электронное направление.

Далее эксперты в специальных больницах принимают решение за 30 дней. Вся информация автоматически сохраняется в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Мужчинам обязательно надо иметь при себе военный билет.

Нужно ли обновлять данные людям с инвалидностью в Украине?

В 2026 году людям с инвалидностью нужно обновлять свои данные, особенно тем, кто подлежит воинскому учету (от 25 до 60 лет), чтобы подтвердить право на отсрочку и пройти переосвидетельствование. Большинство людей должны сделать повторную оценку до 1 апреля 2026 года, иначе выплаты и льготы могут приостановить.