Открыть ФЛП в 2026 году можно неправильно: 8 обязательных шагов

Для безопасного ведения предпринимательской деятельности в Украине необходимо выполнить несколько важных шагов сразу после открытия ФЛП. Ведь обычная регистрация на едином налоге или общей системе хозяйствования не дает автоматического допуска к хозяйственной деятельности. Среди обязательных действий — оформление документов, установка оборудования и тому подобное.

Что сделать после регистрации ФЛП в 2026

Подача заявления на государственную регистрацию предпринимательской деятельности — это первый шаг к открытию собственного дела. После получения уведомления об успешном оформлении придется осуществить еще несколько дополнительных действий, иначе впоследствии возникнут проблемы. Новосозданные ФЛП должны:

сообщить о переходе на единый налог, если не выбрали упрощенную систему при подаче заявки;

подать в контролирующий орган форму №20-ОПП, если владеют объектами налогообложения;

зарегистрировать РРО/ПРРО, если их деятельность требует фискализации операций и выдачи чеков;

добавить все необходимые КВЭД (виды экономической деятельности);

открыть предпринимательский счет в банке;

получить лицензию или разрешительные документы;

заключить договоры с контрагентами;

оформить сотрудников.

Большинство указанных шагов ситуативные, то есть подходят не каждому ФЛП. Например, регистратор расчетных операций нужен не всем украинским предпринимателям, но если закон требует установки оборудования для конкретного вида деятельности, то его отсутствие считается серьезным нарушением.

Как правильно закрыть ФЛП в 2026

Закрытие предпринимательской деятельности требует не меньшей внимательности, чем открытие. Если забыть хотя бы один обязательный шаг, придется отвечать перед Государственной налоговой службой и платить штрафы.

Так, в случае закрытия бизнеса необходимо позаботиться об увольнении работников, уплате налогов/проверке задолженностей, отмене действующих лицензий и регистрации РРО, закрытии счета в банке. Только после этого можно подавать заявку на прекращение ФЛП.

Плюс важным шагом является подача ликвидационной декларации. Она составляется нарастающим итогом с начала года и подается вместе с приложениями 1-2 в последний раз за отчетный период. Отсутствие этого документа является основанием взыскать финансовую санкцию с нарушителя.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП часто допускают классические ошибки, которые приводят к штрафным санкциям. Например, превышают годовой лимит дохода, не устанавливают РРО, не подают декларацию при нулевом доходе и т.д.

Также мы писали, что неправильное отражение дохода в декларации наказывается штрафом. Однако предприниматели могут уменьшить финансовую нагрузку, если самостоятельно найдут и исправят ошибку.

Частые вопросы

Как открыть ФЛП через Дію украинцам?

Чтобы открыть ФЛП онлайн, необходимо авторизоваться на портале "Дія", выбрать в каталоге услуг "Автоматическая регистрация ФЛП", заполнить онлайн-форму и подписать заявление электронной подписью физического лица. Обращение поступит в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований дистанционно — без участия государственного регистратора.

Как ФЛП добавить КВЭД в Украине?

Добавление новых кодов экономической деятельности осуществляется онлайн через портал "Дія". В разделе "Внесение изменений о ФЛП" существует возможность редактировать виды деятельности: после внесения изменений останется утвердить их электронной подписью и отправить заявление. Обычно информация обновляется в ЕГР в течение суток. Проверить изменения можно в "Учетных данных плательщика" на сайте ГНС.