Відкрити ФОП у 2026 році можна неправильно: 8 обов’язкових кроків

Робота з ноутбуком за дерев'яним столом. Фото: УНІАН

Для безпечного ведення підприємницької діяльності в Україні необхідно виконати кілька важливих кроків одразу після відкриття ФОП. Адже звичайна реєстрація на єдиному податку чи загальній системі господарювання не дає автоматичного допуску до господарської діяльності. Серед обов’язкових дій — оформлення документів, встановлення обладнання тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні зробити новостворені ФОПи одразу після відкриття бізнесу в Україні.

Що зробити після реєстрації ФОП у 2026

Подання заяви на державну реєстрацію підприємницької діяльності — це перший крок до відкриття власної справи. Після отримання повідомлення про успішне оформлення доведеться здійснити ще кілька додаткових дій, інакше згодом виникнуть проблеми. Новостворені ФОПи повинні:

повідомити про перехід на єдиний податок, якщо не обрали спрощену систему під час подання заявки;

подати в контролюючий орган форму №20-ОПП, якщо володіють об’єктами оподаткування;

зареєструвати РРО/ПРРО, якщо їх діяльність потребує фіскалізації операцій та видачі чеків;

додати всі необхідні КВЕДи (види економічної діяльності);

відкрити підприємницький рахунок у банку;

отримати ліцензію чи дозвільні документи;

укласти договори з контрагентами;

оформити працівників.

Більшість вказаних кроків ситуативні, тобто підходять не кожному ФОПу. Наприклад, реєстратор розрахункових операцій потрібен не всім українським підприємцям, але якщо закон вимагає встановлення обладнання для конкретного виду діяльності, то його відсутність вважається серйозним порушенням.

Як правильно закрити ФОП у 2026

Закриття підприємницької діяльності вимагає не меншої уважності, ніж відкриття. Якщо забути принаймні один обов’язковий крок, доведеться відповідати перед Державною податковою службою і платити штрафи.

Так, у разі закриття бізнесу необхідно подбати про звільнення працівників, сплату податків/перевірку заборгованостей, скасування діючих ліцензій та реєстрації РРО, закриття рахунку в банку. Тільки після цього можна подавати заявку на припинення ФОП.

Плюс важливим кроком є подання ліквідаційної декларації. Вона складається наростаючим підсумком із початку року та подається разом із додатками 1-2 востаннє за звітний період. Відсутність цього документу є підставою стягнути фінансову санкцію з порушника.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи часто допускають класичні помилки, які призводять до штрафних санкцій. Наприклад, перевищують річний ліміт доходу, не встановлюють РРО, не подають декларацію при нульовому доході тощо.

Також ми писали, що неправильне відображення доходу в декларації карається штрафом. Однак підприємці можуть зменшити фінансове навантаження, якщо самостійно знайдуть і виправлять помилку.

Часті запитання

Як відкрити ФОП через Дію українцям?

Щоб відкрити ФОП онлайн, необхідно авторизуватися на порталі "Дія", обрати в каталозі послуг "Автоматична реєстрація ФОП", заповнити онлайн-форму і підписати заяву електронним підписом фізичної особи. Звернення надійде до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дистанційно — без участі державного реєстратора.

Як ФОПу додати КВЕДи в Україні?

Додання нових кодів економічної діяльності здійснюється онлайн через портал "Дія". В розділі "Внесення змін про ФОП" існує змога редагувати види діяльності: після внесення змін залишиться затвердити їх електронним підписом і надіслати заяву. Зазвичай інформація оновлюється в ЄДР протягом доби. Перевірити зміни можна в "Облікових даних платника" на сайті ДПС.