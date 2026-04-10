Головна Економіка Правила для ФОП 1 групи: все про податки, заборони і діяльність у 2026

Дата публікації: 10 квітня 2026 10:05
Податки і правила для ФОП 1 групи: як вести діяльність без штрафів у 2026 році
Чоловік і жінка працюють за комп'ютером. Фото: zak.tax.gov.ua

Українцям, які планують відкрити ФОП у 2026 році, не завадить заздалегідь дізнатися про умови перебування на конкретній групі єдиного податку. Вибір групи залежить від діяльності і передбачає різне фінансове навантаження. Плюс держава встановила суворі обмеження щодо способів розрахунку та клієнтів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати про ФОП 1 групи в Україні.

Податки для ФОП 1 групи у 2026

Для уникнення проблем з Державною податковою службою фізичні особи-підприємці повинні регулярно сплачувати податки і подавати декларації. ФОП 1 групи щомісяця відраховує у держбюджет три обов'язкові платежі, зокрема:

  • єдиний податок — 332,80 грн (10% від прожиткового мінімуму);
  • військовий збір — 864,70 грн (10% від мінімальної зарплати);
  • єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн (22% від мінімальної зарплати).

Загалом виходить 3 099,84 грн щомісяця — це найдешевша форма оподаткування в Україні. Що стосується звітності, то представники бізнесу подають декларацію за результатами року не пізніше 60 днів після його закінчення. Тобто крайня дата настане на початку березня 2027-го.

Чим можна займатися на 1 групі ЄП

Податковий кодекс встановлює суворі обмеження на види діяльності для ФОП 1 групи. Повний перелік міститься у статті 291.7 ПКУ. Підприємці можуть:

  • здавати побутові товари в оренду;
  • ремонтувати годинники;
  • надавати послуги манікюру/педикюру/перукаря у салонах краси;
  • здійснювати торгівлю на ринку.

Водночас заборонено продавати товари через інтернет, навіть використовуючи спеціалізовані платформи (OLX), приймати оплату від інших ФОП і юридичних осіб, відкривати магазини і наймати працівників. На 1 групі дозволена діяльність виключно з фізичними особами — за співпрацю з ФОП загрожує сувора відповідальність.

Чи повинні ФОП 1 групи видавати чеки

Українське законодавство не містить вимоги щодо встановлення касового апарату, реєстратора розрахункових операцій або платіжного терміналу для ФОП 1 групи у 2026 році. Хоча раніше передбачалося запровадження обов'язку використовувати термінали для оплати банківськими картами.

Однак цю норму відтермінували до кінця воєнного стану в Україні. Тому жодних чеків ФОП 1 групи спрощеної системи видавати клієнтам не повинні. А річний звіт заповнюється на основі книги обліку доходів без документальних підтверджень.

Раніше Новини.LIVE писали, що податок на землю повинні сплачувати всі власники ділянок. Однак в Україні встановлена пільга для осіб з інвалідністю 1 та 2 груп. Їх звільнили від цього обов'язку статтею 281 Податкового кодексу.

Також Новини.LIVE розповідали з посиланням на Міністерство фінансів, що з 1 січня 2027 року ФОПів хочуть автоматично реєструвати платниками ПДВ. Рішення про перехід будуть ухвалювати на основі старих декларацій. Тобто дані братимуть зі звітності за 2025 рік.

ФОП податки підприємці
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
