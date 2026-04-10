Податки і правила для ФОП 1 групи: як вести діяльність без штрафів у 2026 році

Українцям, які планують відкрити ФОП у 2026 році, не завадить заздалегідь дізнатися про умови перебування на конкретній групі єдиного податку. Вибір групи залежить від діяльності і передбачає різне фінансове навантаження. Плюс держава встановила суворі обмеження щодо способів розрахунку та клієнтів.

Податки для ФОП 1 групи у 2026

Для уникнення проблем з Державною податковою службою фізичні особи-підприємці повинні регулярно сплачувати податки і подавати декларації. ФОП 1 групи щомісяця відраховує у держбюджет три обов'язкові платежі, зокрема:

єдиний податок — 332,80 грн (10% від прожиткового мінімуму);

військовий збір — 864,70 грн (10% від мінімальної зарплати);

єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн (22% від мінімальної зарплати).

Загалом виходить 3 099,84 грн щомісяця — це найдешевша форма оподаткування в Україні. Що стосується звітності, то представники бізнесу подають декларацію за результатами року не пізніше 60 днів після його закінчення. Тобто крайня дата настане на початку березня 2027-го.

Чим можна займатися на 1 групі ЄП

Податковий кодекс встановлює суворі обмеження на види діяльності для ФОП 1 групи. Повний перелік міститься у статті 291.7 ПКУ. Підприємці можуть:

здавати побутові товари в оренду;

ремонтувати годинники;

надавати послуги манікюру/педикюру/перукаря у салонах краси;

здійснювати торгівлю на ринку.

Водночас заборонено продавати товари через інтернет, навіть використовуючи спеціалізовані платформи (OLX), приймати оплату від інших ФОП і юридичних осіб, відкривати магазини і наймати працівників. На 1 групі дозволена діяльність виключно з фізичними особами — за співпрацю з ФОП загрожує сувора відповідальність.

Чи повинні ФОП 1 групи видавати чеки

Українське законодавство не містить вимоги щодо встановлення касового апарату, реєстратора розрахункових операцій або платіжного терміналу для ФОП 1 групи у 2026 році. Хоча раніше передбачалося запровадження обов'язку використовувати термінали для оплати банківськими картами.

Однак цю норму відтермінували до кінця воєнного стану в Україні. Тому жодних чеків ФОП 1 групи спрощеної системи видавати клієнтам не повинні. А річний звіт заповнюється на основі книги обліку доходів без документальних підтверджень.

