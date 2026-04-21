Перекази з картки на картку: за що штрафує податкова і скільки грошей можна втратити

Українські банки регулярно проводять фінмоніторинг, намагаючись відшукати випадки порушення податкового законодавства. Отримуючи перекази на картку, варто бути готовим до перевірки контролюючого органу, а також великих штрафів. Не завадить дізнатися, скільки доведеться заплатити за неправомірні дії.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на юриста Богдана Янківа.

Штрафи за перекази на картку

Якщо регулярно отримувати або відправляти на банківські картки великі суми, податкова може зацікавитися, звідки беруться гроші. Контролюючий орган запідозрить ведення підприємницької діяльності без відкриття ФОП, відмивання доходів, ухилення від сплати податків тощо.

Випадки накладання штрафу реальні. Зокрема фахівець навів три приклади реальних судових справ, коли українців змусили заплатити великі суми через Р2Р-перекази. Причина — відсутність документів, які підтверджують походження коштів. Без них оборот вважається доходом і підлягає оподаткуванню.

"Якщо НБУ передав інформацію про оборот, а людина не надала документів, які б пояснили, що ці кошти не є доходом — суд визнає їх доходом. Проміжних варіантів немає", — констатував Богдан Янків.

Зазвичай податкова накладає стягнення у розмірі 18% ПДФО та 5% військового збору. Саме стільки повинні сплачувати українці з доходів. Однак інколи застосовують додаткові санкції, наприклад, за ведення господарської діяльності без офіційного відкриття ФОП (штраф від 17 000 до 34 000 грн).

Які перекази не оподатковуються

Не всі перекази з картки на картку підлягають оподаткуванню. Хоча все одно потрібні документи, які підтверджують конкретний випадок. До таких фінансових надходжень належать:

аліменти;

продаж першого автомобіля за рік;

позика;

поворотна фінансова допомога;

перекази між родичами першого або другого ступеня споріднення.

Щоб довести в суді своє право на відсутність оподаткування, необхідно мати свідоцтво про народження/шлюб, розписку або договір позики, рішення про сплату аліментів, договір купівлі-продажу транспортного засобу тощо.

Найкращий варіант — утримуватися від регулярних Р2Р-переказів між друзями чи родичами без документального обґрунтування. Адже податкова може отримати дані про обороти на рахунках і прийти без запрошення з питанням: "Звідки взялися гроші?".

Що ще варто знати українцям

