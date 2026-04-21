Переводы с карты на карту: за что штрафует налоговая и сколько денег можно потерять

Украинские банки регулярно проводят финмониторинг, пытаясь отыскать случаи нарушения налогового законодательства. Получая переводы на карту, нужно быть готовым к проверке контролирующего органа, а также крупным штрафам. Не помешает узнать, сколько придется заплатить за неправомерные действия.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Богдана Янкива.

Штрафы за переводы на карту

Если регулярно получать или отправлять на банковские карты крупные суммы, налоговая может заинтересоваться, откуда берутся деньги. Контролирующий орган заподозрит ведение предпринимательской деятельности без открытия ФЛП, отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и т.д.

Случаи наложения штрафа реальны. В частности специалист привел три примера реальных судебных дел, когда украинцев заставили заплатить крупные суммы из-за Р2Р-переводов. Причина — отсутствие документов, подтверждающих происхождение средств. Без них оборот считается доходом и подлежит налогообложению.

"Если НБУ передал информацию об обороте, а человек не предоставил документов, которые бы объяснили, что эти средства не являются доходом — суд признает их доходом. Промежуточных вариантов нет", — констатировал Богдан Янкив.

Обычно налоговая накладывает взыскание в размере 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Именно столько должны платить украинцы с доходов. Однако иногда применяют дополнительные санкции, например, за ведение хозяйственной деятельности без официального открытия ФЛП (штраф от 17 000 до 34 000 грн).

Какие переводы не облагаются налогом

Не все переводы с карты на карту подлежат налогообложению. Хотя все равно нужны документы, подтверждающие конкретный случай. К таким финансовым поступлениям относятся:

алименты;

продажа первого автомобиля за год;

заем;

возвратная финансовая помощь;

переводы между родственниками первой или второй степени родства.

Чтобы доказать в суде свое право на отсутствие налогообложения, необходимо иметь свидетельство о рождении/браке, расписку или договор займа, решение об уплате алиментов, договор купли-продажи транспортного средства и т.д.

Лучший вариант — воздерживаться от регулярных Р2Р-переводов между друзьями или родственниками без документального обоснования. Ведь налоговая может получить данные об оборотах на счетах и прийти без приглашения с вопросом: "Откуда взялись деньги?".

