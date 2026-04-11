Финмониторинг в Украине: из-за каких переводов придется подтвердить доход

Снятие наличных в терминале. Фото: Новини.LIVE

Украинские банки давно усилили контроль финансовых операций клиентов, дабы эффективнее выявлять нарушителей и предупреждать нелегальную деятельность. Переводы граждан могут попасть под пристальное внимание контролирующих органов в рамках мониторинга. Банки требуют от украинцев подтвердить источники происхождения денег для доказательства отсутствия незадекларированного дохода.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие финансовые операции банки могут требовать справки в апреле 2026 года.

Пороговые карточные переводы

Ни для кого не секрет, что гарантированный способ спровоцировать финансовый мониторинг — это превысить допустимый лимит денежных переводов в течение месяца. Банки обязательно проводят проверки клиентов, которые совершили операции на сумму от 400 000 грн (или эквивалентом в любой иностранной валюте либо других активах по официальному курсу).

Блокировки счета за такие транзакции сразу не будет, однако владелец карты должен предоставить подтверждающие документы для доказательства источников происхождения финансов. Например, зарплатные ведомости, справки о зачислении на предпринимательский счет (включая декларацию об уплате налогов), различные квитанции, договоры на принятие наследства и пр.

Плюс проверка возможна в случае наличия переводов на сумму от 30 000 до 400 000 грн в месяц. Риск мониторинга средний, но лучше заранее подготовиться к вниманию со стороны контролирующего органа или банковского учреждения.

Рисковые транзакции на счетах

Повышенное внимание вызывают не только переводы на крупные суммы, но и нетипичные для клиента транзакции, которые отличаются от его обычного финансового поведения. На практике банк может требовать подтверждения дохода для операций с такими признаками:

резкий рост суммы;

регулярные переводы различным физическим лицам;

поступления без назначения платежа;

дробление крупных сумм на мелкие переводы;

резкое увеличение оборота за короткий промежуток времени;

торговля криптовалютой.

Если говорить о повседневных расходах украинцев, в частности покупках в супермаркетах или онлайн-магазинах, оплате коммунальных услуг / мобильной связи / обучения, получении заработной платы и социальной помощи, то они не интересуют Государственную налоговую службу.

Мониторинг провоцируют переводы и платежи, которые не соответствуют уровню доходов гражданина, а также превышают установленный лимит. Конечно, если человек способен подтвердить источники происхождения этих средств, то может не бояться проверок.

Что еще нужно знать украинцам

