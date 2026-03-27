Фактическую проверку ФЛП нельзя часто проводить: важный нюанс в Украине

Украинцы должны понимать, что после открытия ФЛП они становятся субъектами строгого мониторинга и контроля. Государственная налоговая служба может инициировать фактическую проверку по соблюдению норм законодательства по различным вопросам. Не помешает узнать, как часто разрешается проводить такие проверки физических лиц-предпринимателей.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 80.3 Налогового кодекса.

Периодичность проведения фактической проверки

Согласно украинскому законодательству, фактическая проверка у ФЛП проводится не чаще чем раз в 12 месяцев. То есть контролирующий орган не может прийти к субъекту хозяйствования несколько раз в течение года, поскольку это считается нарушением закона.

"Фактическая проверка может быть проведена для контроля по прекращению нарушения законодательства однократно в течение 12 месяцев с даты составления акта по результатам предыдущей проверки", — говорится в НКУ.

Однако существует важный нюанс: мониторинг происходит по конкретному основанию. Если ГНС инициировала фактическую проверку по другой причине, то может наведаться к ФЛП хоть на следующей неделе. Поэтому необходимо внимательно анализировать приказ и убедиться, что основание для проведения мониторинга деятельности не перекликается с предыдущими.

Что может проверять налоговая

Фактическая проверка проводится по месту осуществления налогоплательщиком предпринимательской деятельности, а также по расположению хозяйственных или иных объектов его права собственности. Контролирующий орган может инициировать мониторинг по соблюдению норм законодательства по таким вопросам:

регулирование обращения наличности;

порядок осуществления расчетных операций;

ведение кассовых операций;

наличие лицензий и разрешений;

соблюдение законодательства относительно заключения трудового договора;

оформление трудовых отношений с наемными сотрудниками.

ФЛП имеет право не допустить налоговиков к фактической проверке, в частности в том случае, если основание совпадает с предыдущим, хотя 12 месяцев не истекли. Придется составить письменный отказ в допуске, ссылаясь на статью 80.3 НКУ.

Что еще нужно знать украинцам

Частые вопросы

Какие налоги платят ФЛП 1 группы в Украине?

ФЛП 1 группы упрощенной системы пополняют государственный бюджет Украины тремя обязательными платежами ежемесячно: единым налогом — 332,80 грн (10% от прожиточного минимума), военным сбором — 864,70 грн (10% от минимальной зарплаты) и единым социальным взносом — 1 902,34 грн (22% от минимальной зарплаты). Общая ежемесячная сумма составляет 3 099,84 грн.

Когда ФЛП в Украине платить налоги в апреле?

ФЛП 1-3 группы должны уплатить налоги до 20 апреля 2026 года. Предприниматели 1-2 группы начисляют ЕН и военный сбор авансовыми взносами, а единый социальный взнос — за 1 квартал текущего года. ФЛП 3 группы уплачивают процент от дохода за январь-март, однако конечная дата наступит 20 мая.