Фактичну перевірку ФОП не можна часто проводити: важливий нюанс в Україні

Українці повинні розуміти, що після відкриття ФОП вони стають суб'єктами суворого моніторингу і контролю. Державна податкова служба може ініціювати фактичну перевірку щодо дотримання норм законодавства з різних питань. Не завадить дізнатися, як часто дозволяється проводити такі перевірки фізичних осіб-підприємців.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 80.3 Податкового кодексу.

Періодичність проведення фактичної перевірки

Згідно з українським законодавством, фактична перевірка у ФОП проводиться не частіше ніж раз на 12 місяців. Тобто контролюючий орган не може прийти до суб'єкта господарювання кілька разів протягом року, оскільки це вважається порушенням закону.

"Фактична перевірка може бути проведена для контролю щодо припинення порушення законодавства одноразово протягом 12 місяців з дати складання акта за результатами попередньої перевірки", — йдеться в ПКУ.

Проте існує важливий нюанс: моніторинг відбувається з конкретної підстави. Якщо ДПС ініціювала фактичну перевірку з іншої причини, то може навідатися до ФОПа хоч наступного тижня. Тому необхідно уважно аналізувати наказ і переконатися, що підстава для проведення моніторингу діяльності не перегукується з попередніми.

Що може перевіряти податкова

Фактична перевірка проводиться за місцем здійснення платником податків підприємницької діяльності, а також за розташуванням господарських чи інших об'єктів його права власності. Контролюючий орган може ініціювати моніторинг щодо дотримання норм законодавства з таких питань:

регулювання обігу готівки;

порядку здійснення розрахункових операцій;

ведення касових операцій;

наявності ліцензій та дозволів;

дотримання законодавства щодо укладення трудового договору;

оформлення трудових відносин з найманими особами.

ФОП має право не допустити податківців до фактичної перевірки, зокрема в тому випадку, якщо підстава збігається з попередньою, хоча 12 місяців не минули. Доведеться скласти письмову відмову в допуску, посилаючись на статтю 80.3 ПКУ.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які призначення платежу не можна отримувати ФОПу. Якщо є невідповідність товарного КВЕДу чи вказівка щодо ПДВ, можливі серйозні проблеми. Підприємці повинні ретельно слідкувати за призначеннями платежів.

Також Новини.LIVE розповідали, що ФОПів можуть автоматично реєструвати платниками податку на додану вартість. Це передбачає законопроєкт, поданий Міністерством фінансів. Якщо його ухвалять, перехід відбуватиметься на основі старих декларацій.

Часті запитання

Які податки платять ФОП 1 групи в Україні?

ФОП 1 групи спрощеної системи поповнюють державний бюджет України трьома обов’язковими платежами щомісяця: єдиним податком — 332,80 грн (10% від прожиткового мінімуму), військовим збором — 864,70 грн (10% від мінімальної зарплати) та єдиним соціальним внеском — 1 902,34 грн (22% від мінімальної зарплати). Загальна щомісячна сума становить 3 099,84 грн.

Коли ФОП в Україні платити податки у квітні?

ФОП 1-3 групи повинні сплатити податки до 20 квітня 2026 року. Підприємці 1-2 групи нараховують ЄП і військовий збір авансовими внесками, а єдиний соціальний внесок — за 1 квартал поточного року. ФОП 3 групи сплачують відсоток від доходу за січень-березень, однак кінцева дата настане 20 травня.