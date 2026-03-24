Призначення платежу для ФОП: 5 помилок в оплаті, які накличуть проблеми

Підприємці в Україні мають багато можливостей отримати штраф від податкової. Класичною помилкою ФОП вважаються неправильно заповнені призначення платежів. Виписки з банківського рахунку перевіряють одними з перших під час фінмоніторингу, однак бізнесмени нечасто приділяють цьому увагу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які призначення платежів можуть накликати проблеми на фізичних осіб-підприємців в Україні.

Проблемні призначення платежів для ФОП

Якщо не слідкувати за інформацією в оплаті, можна випадково спровокувати анулювання єдиного податку, донарахування ПДФО та стягнення штрафів. Юрист Богдан Янків у власному блозі назвав кілька прикладів призначення платежу, які привертають непотрібну увагу контролюючих органів:

невідповідність товарного КВЕДу з призначенням "за послугу";

автоматичне призначення "за товар/послугу", якщо немає КВЕДу на обидва види діяльності одночасно;

призначення не відповідає КВЕДу;

призначення "з ПДВ", якщо ФОП не є платником податку на додану вартість;

не власне прізвище в оплаті (проблема для платника — це можуть кваліфікувати як надання додаткового блага третій особі).

"Правильне призначення платежу — це завжди одна з двох речей: або чітка вказівка на товар/послугу, або посилання на документ, на підставі якого здійснюється оплата. В обох випадках — відповідність КВЕДам", — зазначив Богдан Янків.

Як ФОП уникнути проблем із податковою

Якщо клієнт вже відправив платіж і неправильно вказав призначення, підприємець має два варіанти виправлення ситуації. Перший — повернути кошти, заявивши про помилкову транзакцію, та попросити людину здійснити нову фінансову операцію з коректною інформацією.

Другий спосіб — отримати від клієнта пояснювальну заяву. Відправник повинен надати документ зі своїм податковим номером або паспортними даними, в якому пояснює, що випадково помилився у призначені платежу. На підставі цієї заяви можна відкоригувати дані у виписці та уникнути потенційних проблем.

