Назначение платежа для ФЛП: 5 ошибок в оплате, которые вызовут проблемы

Банковская карта в руках во время использования терминала. Фото: Новини.LIVE

Предприниматели в Украине имеют много возможностей получить штраф от налоговой. Классической ошибкой ФЛП считаются неправильно заполненные назначения платежей. Выписки с банковского счета проверяют одними из первых во время финмониторинга, однако бизнесмены нечасто уделяют этому внимание.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие назначения платежей могут навлечь проблемы на физических лиц-предпринимателей в Украине.

Проблемные назначения платежей для ФЛП

Если не следить за информацией в оплате, можно случайно спровоцировать аннулирование единого налога, доначисление НДФЛ и взыскание штрафов. Юрист Богдан Янкив в собственном блоге назвал несколько примеров назначения платежа, которые привлекают ненужное внимание контролирующих органов:

несоответствие товарного КВЭД с назначением "за услугу";

автоматическое назначение "за товар/услугу", если нет КВЭД на оба вида деятельности одновременно;

назначение не соответствует КВЭД;

назначение "с НДС", если ФЛП не является плательщиком налога на добавленную стоимость;

не своя фамилия в оплате (проблема для плательщика — это могут квалифицировать как предоставление дополнительного блага третьему лицу).

"Правильное назначение платежа — это всегда одна из двух вещей: либо четкое указание на товар/услугу, либо ссылка на документ, на основании которого осуществляется оплата. В обоих случаях — соответствие КВЭДа, — отметил Богдан Янкив.

Как ФЛП избежать проблем с налоговой

Если клиент уже отправил платеж и неправильно указал назначение, у предпринимателя есть два варианта исправления ситуации. Первый — вернуть деньги, заявив об ошибочной транзакции, и попросить человека осуществить новую финансовую операцию с корректной информацией.

Второй способ — получить от клиента объяснительное заявление. Отправитель должен предоставить документ со своим налоговым номером или паспортными данными, в котором объясняет, что случайно ошибся в назначении платежа. На основании этого заявления можно откорректировать данные в выписке и избежать потенциальных проблем.

Напомним, если ФЛП неправильно заполняет отчетную декларацию, контролирующий орган может наложить штраф. Однако часто предприниматели самостоятельно находят ошибку, отправляя уточняющий отчет.

