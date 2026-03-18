Главная Экономика Из-за подозрительного поведения клиента банк может начать проверку счетов

Дата публикации 18 марта 2026 11:10
Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинские банки не раскрывают информацию о точных критериях финмониторинга, чтобы недобросовестные граждане не придумывали способы их обойти. Как известно, внимание контролирующих органов привлекают подозрительные операции на счетах. В то же время индикаторы такой подозрительности не являются тайной.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Национального банка № 65.

Триггеры финансового мониторинга

Не стоит думать, что финмониторинг грозит только в случае переводов на крупные суммы. Подозрительные операции клиентов банков гораздо чаще привлекают внимание и могут спровоцировать проверки. НБУ даже утвердил индикаторы рискованности, дабы ускорить реагирование на потенциальные угрозы.

Все признаки подозрительности денежных операций описаны в постановлении регулятора "Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга". Среди длинного списка индикаторов интерес вызывает поведенческий кластер. Два других главных блока связаны непосредственно с переводами и наличными.

Поведенческие признаки подозрительных операций

Этот блок включает 23 индикатора деятельности и поведения, которые могут указывать на подозрительные финансовые операции. Если банк обнаружит несколько таких признаков, финмониторинг не заставит себя ждать. Вот самые типичные примеры, что не стоит делать клиентам банковских учреждений:

  • нервничать без причины, вести себя нетипично во время обслуживания;
  • отказывать в предоставлении документов или информации, необходимых для принятия мер надлежащей проверки;
  • интересоваться лимитами, в частности суммами переводов, которые не спровоцируют проверки;
  • отменять платежи после запроса документов;
  • настаивать на срочном нетипичном платеже;
  • давать счет в пользование постороннему человеку;
  • постоянно избегать личного контакта с сотрудниками финучреждения (посещение банка);
  • настаивать на обслуживании в одного конкретного сотрудника, прекращая осуществление операций на период его отсутствия.

Эти и другие индикаторы, содержащиеся в постановлении НБУ, указывают на потенциальные риски. Например, отсутствие законного обоснования происхождения денег, попытки обойти процедуру финмониторинга или дробления бизнеса и т.д. Поведенческие маркеры клиентов регулярно фиксируются банками, и в случае возникновения подозрения может произойти блокировка счета.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине могут создать Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Это норма законопроекта № 14327, который считается последним техническим шагом для вхождения в SEPA.

Также мы писали, что украинцы могут попасть под финансовый мониторинг и потерять доступ ко счету из-за подозрительных/нетипичных операций. Самый высокий риск проверок — в случае наличия транзакций на крупные суммы.

Частые вопросы

Какие переводы подпадают под финмониторинг в Украине?

При превышении допустимого лимита переводов украинцы могут спровоцировать финансовый мониторинг. Если получить на карту или отправить другому человеку более 400 000 грн/мес., вероятность проверки почти гарантирована. Для переводов от 30 000 до 400 000 грн/мес. риск средний, для сумм до 30 000 грн/мес. — низкий.

Какие операции подлежат финансовому мониторингу в Украине?

Некоторые транзакции способны вызвать подозрения банка и спровоцировать проверки. Под финансовый мониторинг чаще всего попадают случаи резкого увеличения оборота за короткий промежуток времени, большого количества P2P-переводов между физическими лицами, получения выплат от казино, торговли криптовалютой через P2P-платформы, использования личных карт для бизнеса и т.д.

денежные переводы банковские счета блокирование финансовый мониторинг
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
