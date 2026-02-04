Видео
Главная Экономика Счета украинцев блокируют после финмониторинга — кто в зоне риска

Счета украинцев блокируют после финмониторинга — кто в зоне риска

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 07:15
Финмониторинг в 2026 — какие платежи могут привести к блокировке счетов
Банковская карта в руке. Фото: Pexels

ФЛП и физические лица могут потерять доступ к счету из-за усиленного финансового мониторинга, который осуществляют банки. В 2025 году под контроль попали 1,4 млн операций, а количество заблокированных платежей ежегодно растет на 10%.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Пороговые платежи в 2026 году

Попасть под финмониторинг несложно, и часто украинцы неосознанно подвергают себя опасности блокировки карт, получая нетипичные для себя платежи. Нехарактерным признаком, способным привлечь внимание финучреждений, являются переводы с превышением лимитов.

В 2026 году пороговыми считаются такие платежи:

  • до 30 000 грн/мес. — низкая вероятность проверки (кроме случаев, когда владелец счета безработный, но регулярно получает по 20 000 грн на карту);
  • от 30 000 до 400 000 грн/мес. — средняя вероятность проверки (зависит от дополнительных факторов, таких как структура и назначение платежей, профиль клиента и т.д.);
  • от 400 000 грн/мес. — высокая вероятность проверки (финмониторинг почти гарантирован, придется подтвердить источники происхождения средств и уплату налогов).

Дополнительными факторами, способными повлиять на решение банка об инициировании мониторинга, может быть численность платежей (одинаковые суммы от разных людей), нетипичная регулярность (только ночью или в выходные), скорость транзакций (снятие сразу после поступления) и подозрительная география (с оккупированных территорий Украины или офшорных зон).

Какие операции попадают под подозрение

Богдан Янкив выделил шесть типичных ситуаций, которые чаще всего вызывают подозрение и имеют высокий риск попасть под финмониторинг в 2026 году. Специалист рекомендует по возможности избегать:

  • большого количества P2P-переводов между физическими лицами;
  • резкого увеличения оборота;
  • получения выплат от онлайн-казино, букмекерских контор и покерных платформ;
  • участия в государственных закупках (это сфера повышенного риска коррупции);
  • торговли криптовалютой;
  • отсутствия прозрачной бизнес-цепочки.

Если таки дошло до блокировки счета, не стоит паниковать, ведь закрытие доступа к карте не означает конфискацию денег. Необходимо связаться с банком, получить подробную информацию о причинах блокировки и действиях, которые помогут исправить проблему.

Обычно нужно собрать пакет документов для подтверждения происхождения средств. В случае отказа учреждения открыть доступ к счету следует требовать письменное мотивированное объяснение. Также будет возможность обжаловать решение банка в судебном порядке.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, банки могут прекращать сотрудничество с ФЛП из-за неактуальных клиентских данных, что предусмотрено требованиями финмониторинга. Для избежания блокировки счетов клиентам нужно своевременно обновлять информацию.

Также мы писали, что в Ощадбанке могут аннулировать старые платежные карты, срок действия которых завершился после февраля 2022 года. За длительную неактивность возможна блокировка доступа и списание комиссии.

денежные переводы банковские карты банковские счета лимиты финансовый мониторинг
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
