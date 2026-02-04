Фінмоніторинг у 2026 — які платежі можуть призвести до блокування рахунків

Банківська карта в руці. Фото: Pexels

ФОПи та фізичні особи можуть втратити доступ до рахунку через посилений фінансовий моніторинг, який здійснюють банки. У 2025 році під контроль потрапили 1,4 млн операцій, а кількість заблокованих платежів щороку зростає на 10%.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Порогові платежі у 2026 році

Потрапити під фінмоніторинг нескладно, і часто українці несвідомо наражають себе на небезпеку блокування карт, отримуючи нетипові для себе платежі. Нехарактерною ознакою, що здатна привернути увагу фінустанов, є перекази з перевищенням лімітів.

У 2026 році пороговими вважаються такі платежі:

до 30 000 грн/міс. — низька ймовірність перевірки (окрім випадків, коли власник рахунку безробітний, але регулярно отримує по 20 000 грн на карту);

від 30 000 до 400 000 грн/міс. — середня ймовірність перевірки (залежить від додаткових факторів, як от структура і призначення платежів, профіль клієнта тощо);

від 400 000 грн/міс. — висока ймовірність перевірки (фінмоніториг майже гарантований, довежеться підтвердити джерела походження коштів і сплату податків).

Додатковими чинниками, здатними вплинути на рішення банку щодо ініціювання моніторингу, може бути чисельність платежів (однакові суми від різних людей), нетипова регулярність (лише вночі або у вихідні), швидкість транзакцій (зняття одразу після надходження) і підозріла географія (з окупованих територій України чи офшорних зон).

Які операції потрапляють під підозру

Богдан Янків виділив шість типових ситуацій, які найчастіше викликають підозру та мають високий ризик потрапити під фінмоніторинг у 2026 році. Фахівець рекомендує за можливості уникати:

великої кількості P2P-переказів між фізичними особами;

різкого збільшення обороту;

одержання виплат від онлайн-казино, букмекерських контор і покерних платформ;

участі в державних закупівлях (це сфера підвищеного ризику корупції);

торгівлі криптовалютою;

відсутності прозорого бізнес-ланцюга.

Якщо таки дійшло до блокування рахунку, не варто панікувати, адже закриття доступу до картки не означає конфіскацію коштів. Необхідно зв’язатися з банком, отримати детальну інформацію щодо причин блокування та дій, які допоможуть виправити проблему.

Зазвичай потрібно зібрати пакет документів для підтвердження походження коштів. У разі відмови установи відкрити доступ до рахунку слід вимагати письмове мотивоване пояснення. Також буде змога оскаржити рішення банку в судовому порядку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, банки можуть припиняти співпрацю з ФОП через неактуальні клієнтські дані, що передбачено вимогами фінмоніторингу. Для уникнення блокування рахунків клієнтам потрібно своєчасно оновлювати інформацію.

Також ми писали, що в Ощадбанку можуть анулювати старі платіжні картки, термін дії яких завершився після лютого 2022 року. За тривалу неактивність можливе блокування доступу та списання комісії.