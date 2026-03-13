Данные о банковских счетах могут рассекретить — чем хотят удивить украинцев

Данные о счетах украинцев в банках могут раскрыть. Фото: Новини.LIVE

В Украине хотят расширить возможности раскрытия банковской тайны путем принятия законопроекта № 14327. Формально его цель — приблизить присоединение государства к Единой зоне платежей в евро (SEPA). А фактически он позволит создать реестр счетов граждан, доступ к которому получат силовые ведомства.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Реклама

Читайте также:

Реестр банковских счетов украинцев

Указанный законопроект зарегистрировали в парламенте в конце декабря 2025 года, вскоре его вынесут на рассмотрение Верховной Рады. Принятие этого документа приблизит Украину ко вступлению в Европейский платежный совет и присоединению к SEPA.

Однако важным нововведением в таком случае станет запуск Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Он будет содержать сведения об открытых в конкретных финансовых учреждениях счетах граждан, но без детализации по содержанию и остатку денег.

Более того, прямой автоматизированный доступ к реестру получат:

Государственная налоговая служба;

Государственная служба финансового мониторинга;

силовые ведомства, в частности НАБУ, ГБР, СБУ, Нацполиция и др;

органы прокуратуры;

исполнительная служба и частные исполнители.

Контролирующим органам больше не придется направлять запросы в банк с требованием предоставить платежную информацию или обращаться в суд для получения соответствующего решения. Фактически речь идет о частичной ликвидации банковской тайны для указанных ведомств.

Что такое Единая зона платежей в евро

Присоединение Украины к SEPA принесет немало преимуществ. Например, бизнес получит доступ к гигантскому рынку с сотнями миллионов потенциальных клиентов. А физические лица смогут осуществлять трансграничные переводы мгновенно и с минимальной или даже нулевой комиссией.

По состоянию на март 2026 года SEPA объединяет более трех десятков европейских стран, граждане которых выполняют безналичные финансовые операции в евро быстро и недорого, по правилам/тарифам внутренних банковских переводов.

Украине, чтобы стать частью Единой зона платежей, необходимо внести изменения в законы и привести нормы в соответствие с европейскими требованиями. Это включает, среди всего прочего, утверждение жестких регуляторных нововведений, с которыми наши граждане могут не согласиться.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, по состоянию на март 2026 года для клиентов ПриватБанка действуют лимиты на карточные переводы. Разрешается отправлять до 100 000 грн/мес., однако лимит можно увеличить, предоставив документы.

Также мы писали, что Ощадбанк открывает клиентам счета для получения государственной денежной помощи в той области Украины, которая указана Пенсионным фондом при оформлении выплаты.