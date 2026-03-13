Головна Економіка В Україні хочуть створити реєстр банківських рахунків — хто матиме доступ

В Україні хочуть створити реєстр банківських рахунків — хто матиме доступ

Дата публікації: 13 березня 2026 15:05
Дані про банківські рахунки можуть розсекретити — що готують для українців
Дані про рахунки українців у банках можуть розкрити. Фото: Новини.LIVE

Розкриття банківської таємниці стане реальністю в Україні після ухвалення законопроєкту № 14327. Формально його мета — наблизити приєднання держави до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). А фактично він дозволить створити реєстр рахунків громадян, доступ до якого матимуть силові відомства.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Реєстр банківських рахунків українців

Вказаний законопроєкт зареєстрували в парламенті наприкінці грудня 2025 року, невдовзі його винесуть на розгляд Верховної Ради. Ухвалення цього документу наблизить Україну до вступу в Європейську платіжну раду та приєднання до SEPA.

Однак важливим нововведенням у такому випадку стане запуск Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Він міститиме відомості про відкриті в конкретних фінансових установах рахунки громадян, але без деталізації щодо вмісту і залишку коштів.

Більше того, прямий автоматизований доступ до реєстру отримають:

  • Державна податкова служба;
  • Державна служба фінансового моніторингу;
  • силові відомства, зокрема НАБУ, ДБР, СБУ, Нацполіція тощо;
  • органи прокуратури;
  • виконавча служба та приватні виконавці.

Контролюючим органам більше не доведеться надсилати запити в банк із вимогою надати платіжну інформацію чи звертатися в суд для отримання відповідного рішення. Фактично йдеться про часткову ліквідацію банківської таємниці для вказаних відомств.

Що таке Єдина зона платежів у євро

Приєднання України до SEPA принесе чимало переваг. Наприклад, бізнес отримає доступ до гігантського ринку з сотнями мільйонів потенційних клієнтів. А фізичні особи зможуть здійснювати транскордонні перекази миттєво і з мінімальною чи навіть нульовою комісією.

Станом на березень 2026 року SEPA об’єднує понад три десятки європейських країн, громадяни яких виконують безготівкові фінансові операції в євро швидко і недорого, за правилами/тарифами внутрішніх банківських переказів.

Україні, щоб стати частиною Єдиної зона платежів, необхідно внести зміни в закони і привести норми у відповідність до європейських вимог. Це включає, серед усього іншого, затвердження жорстких регуляторних нововведень, з якими наші громадяни можуть не погодитися.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, станом на березень 2026 року для клієнтів ПриватБанку діють ліміти на карткові перекази. Дозволяється надсилати до 100 000 грн/міс., однак ліміт можна збільшити, надавши документи.

Також ми писали, що Ощадбанк відкриває клієнтам рахунки для отримання державної грошової допомоги в тій області України, яка вказана Пенсійним фондом під час оформлення виплати.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
