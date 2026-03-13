Дані про банківські рахунки можуть розсекретити — що готують для українців

Розкриття банківської таємниці стане реальністю в Україні після ухвалення законопроєкту № 14327. Формально його мета — наблизити приєднання держави до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). А фактично він дозволить створити реєстр рахунків громадян, доступ до якого матимуть силові відомства.

Реєстр банківських рахунків українців

Вказаний законопроєкт зареєстрували в парламенті наприкінці грудня 2025 року, невдовзі його винесуть на розгляд Верховної Ради. Ухвалення цього документу наблизить Україну до вступу в Європейську платіжну раду та приєднання до SEPA.

Однак важливим нововведенням у такому випадку стане запуск Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Він міститиме відомості про відкриті в конкретних фінансових установах рахунки громадян, але без деталізації щодо вмісту і залишку коштів.

Більше того, прямий автоматизований доступ до реєстру отримають:

Державна податкова служба;

Державна служба фінансового моніторингу;

силові відомства, зокрема НАБУ, ДБР, СБУ, Нацполіція тощо;

органи прокуратури;

виконавча служба та приватні виконавці.

Контролюючим органам більше не доведеться надсилати запити в банк із вимогою надати платіжну інформацію чи звертатися в суд для отримання відповідного рішення. Фактично йдеться про часткову ліквідацію банківської таємниці для вказаних відомств.

Що таке Єдина зона платежів у євро

Приєднання України до SEPA принесе чимало переваг. Наприклад, бізнес отримає доступ до гігантського ринку з сотнями мільйонів потенційних клієнтів. А фізичні особи зможуть здійснювати транскордонні перекази миттєво і з мінімальною чи навіть нульовою комісією.

Станом на березень 2026 року SEPA об’єднує понад три десятки європейських країн, громадяни яких виконують безготівкові фінансові операції в євро швидко і недорого, за правилами/тарифами внутрішніх банківських переказів.

Україні, щоб стати частиною Єдиної зона платежів, необхідно внести зміни в закони і привести норми у відповідність до європейських вимог. Це включає, серед усього іншого, затвердження жорстких регуляторних нововведень, з якими наші громадяни можуть не погодитися.

