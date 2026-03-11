Видео
Главная Экономика Банковская тайна — какие данные о клиентах полностью защищены в Украине

Банковская тайна — какие данные о клиентах полностью защищены в Украине

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 19:10
Банковская тайна в Украине — какую информацию защищают и когда могут рассекретить
Информация о состоянии счета является банковской тайной. Фото: Новини.LIVE

В Украине действует запрет на обнародование конфиденциальной информации. Клиенты ПриватБанка, Ощадбанка, ПУМБ и других финансовых учреждений могут рассчитывать на сохранение банковской тайны. Возникает вопрос, какие именно сведения не раскрывают и когда это ограничение снимают.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О банках и банковской деятельности".

Читайте также:

Что является банковской тайной

Банки гарантируют сохранность информации о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна в процессе обслуживания. Перечень конфиденциальных сведений, считающихся банковской тайной в Украине, довольно широкий. Он содержится в статье 60 профильного закона и включает информацию о:

  • открытых счетах;
  • операциях, проведенных в пользу или по поручению клиента;
  • финансово-экономическом состоянии;
  • организации и осуществлении охраны банка, а также лиц, находящихся в помещениях учреждения;
  • организационно-правовой структуре юридического лица, его руководителях, направлениях деятельности;
  • коммерческой деятельности, включая данные о проектах, изобретениях, образцах продукции и т.д;
  • отчетности по отдельному банку (за определенными исключениями);
  • кодах, которые используются банками для защиты информации;
  • физических лицах, планирующих заключить договор о предоставлении потребительского кредита;
  • организации и осуществлении инкассации средств и/или перевозки валютных ценностей;
  • банках или клиентах, которая собирается при осуществлении банковского/валютного надзора, надзора за деятельностью поставщиков платежных услуг, оверсайта платежной инфраструктуры, надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
  • банках или клиентах, полученную НБУ в соответствии с международным договором или по принципу взаимности от органа банковского надзора другой страны;
  • решениях НБУ о применении мер воздействия (кроме наложения штрафов), отнесения учреждения к категории неплатежеспособных, отзыве лицензии и ликвидации банка.

В то же время положения статьи 60 закона не распространяются на информацию, подлежащую обязательному опубликованию (список формирует НБУ), а также на сведения о должниках, которые просрочили платеж (по основной сумме и процентам) перед банком более чем на 180 дней.

Когда банковскую тайну могут раскрыть

Статья 62 закона "О банках и банковской деятельности" содержит перечень случаев, когда конфиденциальную информацию могут раскрыть. Финансовым учреждениям разрешается рассекречивать сведения о юридических/физических лицах:

  • по запросу или с письменного разрешения клиента;
  • по решению суда;
  • органам прокуратуры, СБУ, ГБР, Национальной полиции, НАБУ, НАПК, Антимонопольного комитета — на их запросы относительно счетов и операций, проведенных в пользу или по поручению клиента (о наличии счетов, номерах, уникальных идентификаторах, остатке средств, списаниях и/или зачислениях, назначении платежа, данных контрагента и т.д.);
  • центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную налоговую политику — на запрос относительно счетов/электронных кошельков, соблюдения сроков расчетов по операциям по экспорту/импорту товаров;
  • центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
  • органам государственной исполнительной службы, частным исполнителям — на запросы по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению;
  • Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
  • центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует финансовую/бюджетную политику, с целью верификации или мониторинга государственных выплат;
  • лицам, указанным владельцем счета в распоряжении, в случае его смерти — на запрос относительно счетов (вкладов)/электронных кошельков умершего и остатка денег;
  • нотариусам, консульским учреждениям;
  • держателю Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
  • арбитражным управляющим — на запросы относительно должников.

В большинстве случаев речь не идет о полном раскрытии банковской тайны: финансовые учреждения рассекречивают лишь ту часть информации, что касается конкретного обстоятельства и нужна тому или иному контролирующему органу для решения дела.

Если банк раскрыл конфиденциальные данные клиента, не соблюдая установленных норм, то ответственные лица могут нести ответственность за неправомерное разглашение — от гражданско-правовой до уголовной. А клиент имеет право требовать возмещения убытков и морального вреда.

Скандал с monobank и Гороховским

В социальной сети Threads разгорелся скандал вокруг соучредителя monobank Олега Гороховского, обвиненного в раскрытии банковской тайны. 9 марта он опубликовал фото клиентки, якобы пытавшейся пройти видеоидентификацию, находясь в комнате с флагом России.

В сообщении соучредитель monobank пошутил, что девушке отказали в обслуживании "из-за немытой головы". Как выяснилось позже, клиенткой была украинка Карина Кольб. Она стояла на фоне флага Словении, когда вышла за связь с банком из-за блокировки карты.

  • Банковская тайна — какие данные о клиентах полностью защищены в Украине - фото 1
    Скандал вокруг Олега Гороховского и его поста в Threads. Фото: скриншот
  • Банковская тайна — какие данные о клиентах полностью защищены в Украине - фото 2
    Скандал вокруг Олега Гороховского и его поста в Threads. Фото: скриншот
  • Банковская тайна — какие данные о клиентах полностью защищены в Украине - фото 3
    Скандал вокруг Олега Гороховского и его поста в Threads. Фото: скриншот
  • Банковская тайна — какие данные о клиентах полностью защищены в Украине - фото 4
    Скандал вокруг Олега Гороховского и его поста в Threads. Фото: скриншот
1 / 4
  • Банковская тайна — какие данные о клиентах полностью защищены в Украине - фото 1
  • Банковская тайна — какие данные о клиентах полностью защищены в Украине - фото 2
  • Банковская тайна — какие данные о клиентах полностью защищены в Украине - фото 3
  • Банковская тайна — какие данные о клиентах полностью защищены в Украине - фото 8

Ситуация спровоцировала хейт в сторону Олега Гороховского. Возникли оживленные дискуссии на тему раскрытия банковской тайны и права публиковать в сети личные данные человека. Дошло до того, что Национальный банк направил официальный запрос в monobank с требованием объяснить обстоятельства распространения информации.

"НБУ в рамках осуществления функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства ситуации и направил в банк запрос о предоставлении объяснений", — рассказали в "Экономической правде".

Если по результатам проверки будут выявлены нарушения установленных украинским законодательством требований, регулятор может принять меры воздействия. Речь идет о штрафных санкциях и других методах, предусмотренных постановлением НБУ №346.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы часто жалуются в НБУ на блокировку счетов из-за якобы подозрительных финансовых операций. Клиенты банков должны предоставить документы и объяснения относительно происхождения средств на карте.

Также мы писали о критериях финансового мониторинга в марте 2026 года. Банки могут считать подозрительным большое количество P2P-переводов между физическими лицами или резкое увеличение оборота.

НБУ банки информация банковские счета банковская тайна
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
