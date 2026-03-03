Критерии финмониторинга — как украинцам избежать банковских проверок

Укрыться от банка не получится — какие критерии финмониторинга в марте 2026
Украинские банки усилили финансовый мониторинг в 2025 году и планируют продолжать контроль платежей украинцев в 2026-м. Нашим гражданам необходимо с осторожностью осуществлять транзакции во избежание риска блокировки счетов. Ведь критерии проверок довольно размыты.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие переводы и поступления могут спровоцировать финансовый мониторинг в марте 2026 года.
Какие операции могут признать подозрительными
Банки оценивают не только присущие ФЛП, юридическим или физическим лицам финансовые операции, а осуществляют анализ полной цепи взаимодействия субъекта с родственниками/друзьями/партнерами/клиентами/контрагентами. Юрист Богдан Янкив в собственном блоге выделил 6 типичных ситуаций, которые с большой вероятностью спровоцируют финмониторинг:
- большое количество P2P-переводов между физическими лицами;
- резкое увеличение оборота за короткий промежуток времени;
- получение выплат от казино и гемблинга;
- участие в государственных закупках, тендерах;
- торговля криптовалютой через P2P-платформы;
- отсутствие прозрачной бизнес-цепочки.
Управляющий партнер адвокатского объединения "Юридическая компания "Winner" Игорь Ясько рассказал "Телеграфу", из-за чего чаще всего блокируют и принудительно закрывают банковские счета украинцев. Причины бывают разные, в частности отказ предоставить полный пакет документов по требованию.
Но список гораздо шире: нетипичные операции (крупные единоразовые зачисления), использование личных карт для бизнеса, переводы на счета в офшорных зонах, транзакции от высокорисковых контрагентов и др.
"Все большую популярность сегодня приобретают такие, на первый взгляд, не очевидные аспекты, как аномальная интенсивность операций: обычно вызванная работой автоматизированных скриптов или связанная с работой обменного пункта", — констатировал Игорь Быков.
Пороговые платежи в 2026 году
Верный способ спровоцировать финансовый мониторинг в марте 2026 года — превысить допустимый лимит переводов. Пороговыми считаются такие суммы:
- до 30 000 грн/мес. — низкая вероятность проверки;
- от 30 000 до 400 000 грн/мес. — средняя вероятность проверки;
- от 400 000 грн/мес. — высокая вероятность проверки.
Почти гарантированно банк отправит запрос на подтверждение источника происхождения средств и уплаты налогов в бюджет, если будет превышен порог в 400 000 грн/мес. Стоит понимать, что критерии финмониторинга — это закрытая информация, поскольку ни одно учреждение не будет открыто рассказывать клиентам, как обойти алгоритмы рискориентированного подхода.
Напомним, клиенты ПриватБанка могут выиграть до 15 000 грн, приняв участие в кэшбэк-акции и осуществляя международные переводы картой Mastercard. Для участия нужно отдельно зарегистрироваться.
Также мы писали, что в Украине действуют ограничения на международные переводы. Гражданам запрещено отправлять деньги в Россию, Беларусь, Иран, Сирию и ряд других стран и непризнанных территорий.
Читайте Новини.LIVE!