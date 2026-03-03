Критерии финмониторинга — как украинцам избежать банковских проверок

Счета украинцев находятся под пристальным вниманием банков. Фото: Новини.LIVE

Украинские банки усилили финансовый мониторинг в 2025 году и планируют продолжать контроль платежей украинцев в 2026-м. Нашим гражданам необходимо с осторожностью осуществлять транзакции во избежание риска блокировки счетов. Ведь критерии проверок довольно размыты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие переводы и поступления могут спровоцировать финансовый мониторинг в марте 2026 года.

Какие операции могут признать подозрительными

Банки оценивают не только присущие ФЛП, юридическим или физическим лицам финансовые операции, а осуществляют анализ полной цепи взаимодействия субъекта с родственниками/друзьями/партнерами/клиентами/контрагентами. Юрист Богдан Янкив в собственном блоге выделил 6 типичных ситуаций, которые с большой вероятностью спровоцируют финмониторинг:

большое количество P2P-переводов между физическими лицами;

резкое увеличение оборота за короткий промежуток времени;

получение выплат от казино и гемблинга;

участие в государственных закупках, тендерах;

торговля криптовалютой через P2P-платформы;

отсутствие прозрачной бизнес-цепочки.

Управляющий партнер адвокатского объединения "Юридическая компания "Winner" Игорь Ясько рассказал "Телеграфу", из-за чего чаще всего блокируют и принудительно закрывают банковские счета украинцев. Причины бывают разные, в частности отказ предоставить полный пакет документов по требованию.

Но список гораздо шире: нетипичные операции (крупные единоразовые зачисления), использование личных карт для бизнеса, переводы на счета в офшорных зонах, транзакции от высокорисковых контрагентов и др.

"Все большую популярность сегодня приобретают такие, на первый взгляд, не очевидные аспекты, как аномальная интенсивность операций: обычно вызванная работой автоматизированных скриптов или связанная с работой обменного пункта", — констатировал Игорь Быков.

Пороговые платежи в 2026 году

Верный способ спровоцировать финансовый мониторинг в марте 2026 года — превысить допустимый лимит переводов. Пороговыми считаются такие суммы:

до 30 000 грн/мес. — низкая вероятность проверки;

от 30 000 до 400 000 грн/мес. — средняя вероятность проверки;

от 400 000 грн/мес. — высокая вероятность проверки.

Почти гарантированно банк отправит запрос на подтверждение источника происхождения средств и уплаты налогов в бюджет, если будет превышен порог в 400 000 грн/мес. Стоит понимать, что критерии финмониторинга — это закрытая информация, поскольку ни одно учреждение не будет открыто рассказывать клиентам, как обойти алгоритмы рискориентированного подхода.

