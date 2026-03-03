Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Сховатися від банку не вийде — які критерії фінмоніторингу діють у березні

Сховатися від банку не вийде — які критерії фінмоніторингу діють у березні

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 17:12
Критерії фінмоніторингу — що допоможе врятуватися від банківської перевірки
Рахунки українців перебувають під пильною увагою банків. Фото: Новини.LIVE

Українські банки посилили фінансовий моніторинг у 2025 році та планують продовжувати контроль платежів українців у 2026-му. Щоб мінімізувати ризики блокування рахунків, нашим громадянам варто слідкувати за здійсненням транзакцій, навіть на невеликі суми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які перекази і надходження можуть спровокувати фінансовий моніторинг у березні 2026 року.

Реклама
Читайте також:

Які операції можуть визнати підозрілими

Банки оцінюють не лише притаманні ФОП, юридичним або фізичним особам фінансові операції, а здійснюють аналіз повного ланцюга взаємодії суб’єкта з родичами/друзями/партнерами/клієнтами/контрагентами тощо. Юрист Богдан Янків у власному блозі виділив 6 типових ситуацій, які з великою ймовірністю спровокують фінмоніторинг:

  • велика кількість P2P-переказів між фізичними особами;
  • різке збільшення обороту за короткий проміжок часу;
  • одержання виплат від казино та гемблінгу;
  • участь у державних закупівлях, тендерах;
  • торгівля криптовалютою через P2P-платформи;
  • відсутність прозорого бізнес-ланцюга.

Керуючий партнер адвокатського об’єднання "Юридична компанія "Winner" Ігор Ясько розповів "Телеграфу", через що найчастіше блокують і примусово закривають банківські рахунки українців. Причини бувають різні, зокрема відмова надати повний пакет документів на вимогу.

Але список набагато ширший: нетипові операції (великі одноразові зарахування), використання особистих карток для бізнесу, перекази на рахунки в офшорних зонах, транзакції від високоризикових контрагентів та ін.

"Все більшої популярності сьогодні набувають такі, на перший погляд, не очевидні аспекти, як аномальна інтенсивність операцій: зазвичай викликана роботою автоматизованих скриптів або пов’язана із роботою обмінного пункту", — констатував Ігор Биков.

Порогові платежі у 2026 році

Вірний спосіб спровокувати фінансовий моніторинг у березні 2026 року — перевищити допустимий ліміт переказів. Пороговими вважаються такі суми:

  • до 30 000 грн/міс. — низька ймовірність перевірки;
  • від 30 000 до 400 000 грн/міс. — середня ймовірність перевірки;
  • від 400 000 грн/міс. — висока ймовірність перевірки.

Майже гарантовано банк відправить запит на підтвердження джерела походження коштів і сплати податків у бюджет, якщо буде перевищено поріг у 400 000 грн/міс. Варто розуміти, що критерії фінмоніторингу — це закрита інформація, оскільки жодна установа не буде відкрито розповідати клієнтам, як обійти алгоритми ризикорієнтованого підходу.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку можуть виграти до 15 000 грн, взявши участь у кешбек-акції та здійснюючи міжнародні перекази карткою Mastercard. Для участі потрібно окремо зареєструватися.

Також ми писали, що в Україні діють обмеження на міжнародні перекази. Громадянам заборонено надсилати кошти до Росії, Білорусі, Ірану, Сирії та низки інших країн і невизнаних територій.

банки фінанси платежі банківські рахунки фінансовий моніторинг
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації