Критерії фінмоніторингу — що допоможе врятуватися від банківської перевірки

Сховатися від банку не вийде — які критерії фінмоніторингу діють у березні
Українські банки посилили фінансовий моніторинг у 2025 році та планують продовжувати контроль платежів українців у 2026-му. Щоб мінімізувати ризики блокування рахунків, нашим громадянам варто слідкувати за здійсненням транзакцій, навіть на невеликі суми.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які перекази і надходження можуть спровокувати фінансовий моніторинг у березні 2026 року.
Які операції можуть визнати підозрілими
Банки оцінюють не лише притаманні ФОП, юридичним або фізичним особам фінансові операції, а здійснюють аналіз повного ланцюга взаємодії суб’єкта з родичами/друзями/партнерами/клієнтами/контрагентами тощо. Юрист Богдан Янків у власному блозі виділив 6 типових ситуацій, які з великою ймовірністю спровокують фінмоніторинг:
- велика кількість P2P-переказів між фізичними особами;
- різке збільшення обороту за короткий проміжок часу;
- одержання виплат від казино та гемблінгу;
- участь у державних закупівлях, тендерах;
- торгівля криптовалютою через P2P-платформи;
- відсутність прозорого бізнес-ланцюга.
Керуючий партнер адвокатського об’єднання "Юридична компанія "Winner" Ігор Ясько розповів "Телеграфу", через що найчастіше блокують і примусово закривають банківські рахунки українців. Причини бувають різні, зокрема відмова надати повний пакет документів на вимогу.
Але список набагато ширший: нетипові операції (великі одноразові зарахування), використання особистих карток для бізнесу, перекази на рахунки в офшорних зонах, транзакції від високоризикових контрагентів та ін.
"Все більшої популярності сьогодні набувають такі, на перший погляд, не очевидні аспекти, як аномальна інтенсивність операцій: зазвичай викликана роботою автоматизованих скриптів або пов’язана із роботою обмінного пункту", — констатував Ігор Биков.
Порогові платежі у 2026 році
Вірний спосіб спровокувати фінансовий моніторинг у березні 2026 року — перевищити допустимий ліміт переказів. Пороговими вважаються такі суми:
- до 30 000 грн/міс. — низька ймовірність перевірки;
- від 30 000 до 400 000 грн/міс. — середня ймовірність перевірки;
- від 400 000 грн/міс. — висока ймовірність перевірки.
Майже гарантовано банк відправить запит на підтвердження джерела походження коштів і сплати податків у бюджет, якщо буде перевищено поріг у 400 000 грн/міс. Варто розуміти, що критерії фінмоніторингу — це закрита інформація, оскільки жодна установа не буде відкрито розповідати клієнтам, як обійти алгоритми ризикорієнтованого підходу.
