Критерії фінмоніторингу — що допоможе врятуватися від банківської перевірки

Рахунки українців перебувають під пильною увагою банків. Фото: Новини.LIVE

Українські банки посилили фінансовий моніторинг у 2025 році та планують продовжувати контроль платежів українців у 2026-му. Щоб мінімізувати ризики блокування рахунків, нашим громадянам варто слідкувати за здійсненням транзакцій, навіть на невеликі суми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які перекази і надходження можуть спровокувати фінансовий моніторинг у березні 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Які операції можуть визнати підозрілими

Банки оцінюють не лише притаманні ФОП, юридичним або фізичним особам фінансові операції, а здійснюють аналіз повного ланцюга взаємодії суб’єкта з родичами/друзями/партнерами/клієнтами/контрагентами тощо. Юрист Богдан Янків у власному блозі виділив 6 типових ситуацій, які з великою ймовірністю спровокують фінмоніторинг:

велика кількість P2P-переказів між фізичними особами;

різке збільшення обороту за короткий проміжок часу;

одержання виплат від казино та гемблінгу;

участь у державних закупівлях, тендерах;

торгівля криптовалютою через P2P-платформи;

відсутність прозорого бізнес-ланцюга.

Керуючий партнер адвокатського об’єднання "Юридична компанія "Winner" Ігор Ясько розповів "Телеграфу", через що найчастіше блокують і примусово закривають банківські рахунки українців. Причини бувають різні, зокрема відмова надати повний пакет документів на вимогу.

Але список набагато ширший: нетипові операції (великі одноразові зарахування), використання особистих карток для бізнесу, перекази на рахунки в офшорних зонах, транзакції від високоризикових контрагентів та ін.

"Все більшої популярності сьогодні набувають такі, на перший погляд, не очевидні аспекти, як аномальна інтенсивність операцій: зазвичай викликана роботою автоматизованих скриптів або пов’язана із роботою обмінного пункту", — констатував Ігор Биков.

Порогові платежі у 2026 році

Вірний спосіб спровокувати фінансовий моніторинг у березні 2026 року — перевищити допустимий ліміт переказів. Пороговими вважаються такі суми:

до 30 000 грн/міс. — низька ймовірність перевірки;

від 30 000 до 400 000 грн/міс. — середня ймовірність перевірки;

від 400 000 грн/міс. — висока ймовірність перевірки.

Майже гарантовано банк відправить запит на підтвердження джерела походження коштів і сплати податків у бюджет, якщо буде перевищено поріг у 400 000 грн/міс. Варто розуміти, що критерії фінмоніторингу — це закрита інформація, оскільки жодна установа не буде відкрито розповідати клієнтам, як обійти алгоритми ризикорієнтованого підходу.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку можуть виграти до 15 000 грн, взявши участь у кешбек-акції та здійснюючи міжнародні перекази карткою Mastercard. Для участі потрібно окремо зареєструватися.

Також ми писали, що в Україні діють обмеження на міжнародні перекази. Громадянам заборонено надсилати кошти до Росії, Білорусі, Ірану, Сирії та низки інших країн і невизнаних територій.