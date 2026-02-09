Відео
Ліміти на перекази за кордон — скільки грошей можна відправити у 2026 році

Ліміти на перекази за кордон — скільки грошей можна відправити у 2026 році

Дата публікації: 9 лютого 2026 10:05
Переказ родичам за кордон — скільки грошей можна надіслати за місяць у 2026 році
Людина заходить в Приват24. Фото: Новини.LIVE

Під час воєнного стану в Україні діють спеціальні правила щодо міжнародних грошових переказів. Вони передбачають обмеження як на країни, куди можна надсилати кошти, так і на суми таких переказів.

Про те, яку суму можна надіслати за кордон у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на ПриватБанк.

Читайте також:

У які країни не можна надсилати гроші у 2026 році

За інформацією "ПриватБанку", перекази з України повністю заборонені до Російської Федерації. Також кошти не можна надсилати до таких країн:

  • Іран;
  • Ірак;
  • Куба;
  • Сирія;
  • Білорусь;
  • Північна Корея.

Крім того, фінансові операції не проводяться з територіями, які не визнаються на міжнародному рівні. Серед них:

  1. Косово.
  2. Абхазія.
  3. Південна Осетія.
  4. Придністровський регіон.
  5. Автономна Республіка Крим.
  6. Турецька Республіка Північного Кіпру.
До яких країн українці не можуть надсилати гроші. Фото: Скриншот/ПриватБанк

У банку також застерігають, що навіть у деякі дозволені країни перекази можуть не зараховуватися через внутрішні фінансові обмеження. Це може стосуватися, зокрема, Японії, Канади, США та Індії.

Яку максимальну суму можна відправити до решти країн

Щодо лімітів, українці можуть щомісяця переказувати на закордонну банківську картку іншої особи до 100 тисяч гривень. Якщо переказ здійснюється в іноземній валюті, його сума не повинна перевищувати цей ліміт у гривневому еквіваленті.

Скільки готівки можна вивозити за кордон у 2026 році

Національний банк України пояснив правила вивезення готівки за кордон. Закон дозволяє фізичним особам вивозити будь-яку суму коштів, однак без митного декларування діє обмеження.

Так, резиденти України можуть перетинати кордон із готівкою на суму до 10 тисяч євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті. У такому разі не потрібно заповнювати митну декларацію чи підтверджувати походження коштів.

Раніше ми писали, що банки посилили правила фінансового контролю, через що ФОПи й звичайні громадяни можуть тимчасово втратити доступ до своїх рахунків. У 2025 році перевірили близько 1,4 млн операцій, і кількість заблокованих платежів щороку збільшується приблизно на 10%.

Також ми розповідали, що перед поїздкою за кордон варто заздалегідь подбати про фінансову "подушку". Під час в’їзду до країн ЄС іноземців можуть попросити підтвердити наявність коштів, тому важливо знати, яку суму готівки краще мати з собою в дорозі.

